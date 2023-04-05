https://ria.ru/20230405/sdelka-1863291526.html

В Анкаре рассказали, от чего зависит продление зерновой сделки

В Анкаре рассказали, от чего зависит продление зерновой сделки - РИА Новости, 05.04.2023

В Анкаре рассказали, от чего зависит продление зерновой сделки

Продление срока действия "зерновой сделки" будет зависеть от удовлетворения ожиданий Москвы по выходу российской агропродукции на рынки, заявил официальный... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:58

2023-04-05T17:58

2023-04-05T18:32

россия

турция

ибрагим калын

владимир путин

василий небензя

оон

экономика

москва

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Продление срока действия "зерновой сделки" будет зависеть от удовлетворения ожиданий Москвы по выходу российской агропродукции на рынки, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в "сытые европейские страны", а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года. "То, что произошло сейчас, я имею в виду продление не на 120 дней, а на 60, полностью исходит от тех препятствий, с которыми столкнулась российская сторона по выходу на рынки своей продукции. Они (российская сторона) правы в том, что они не могут получить те услуги, которые были согласованы ранее с ООН. Это логистика, сервис и т.д. Официально никаких санкций как в отношении украинского, так и российского зерна нет. Но есть международное судоходство, логистика, страхование. Эти компании, в основном европейские, боятся санкций. На наших встречах с американцами и европейцами, мы призываем снять эти опасения, дать гарантии. Ведь соглашение для этого и подписывалось. Для предотвращения продовольственного кризиса нужен выход на мировые рынки зерна двух сторон. Россия за год производит 150 миллионов тонн зерна, 50-60 миллионов из которых экспортирует. Мы находимся в контакте с российской стороной, с ООН. Если будут удовлетворены ожидания России, я думаю, можно будет говорить о продлении срока действия сделки", - сказал Калын в интервью Anadolu. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

https://ria.ru/20230404/sdelka-1862877915.html

https://ria.ru/20230403/sdelka-1862638494.html

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, ибрагим калын, владимир путин, василий небензя, оон, экономика, москва