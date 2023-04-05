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США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии - РИА Новости, 05.04.2023
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:09
2023-04-05T19:09
2023-04-05T19:09
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии", - сказано в заявлении. Визовые санкции вводятся против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе. Высший совет юстиции является главным руководящим органом судебной власти в Грузии и позиционируется как гарант ее независимости.
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в мире, грузия, сша, энтони блинкен
В мире, Грузия, США, Энтони Блинкен
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии", - сказано в заявлении.
Визовые санкции вводятся против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе.
Высший совет юстиции является главным руководящим органом судебной власти в Грузии и позиционируется как гарант ее независимости.
США ввели визовые ограничения против 1219 российских военных