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США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии - РИА Новости, 05.04.2023
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19:09 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863312625.html
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии - РИА Новости, 05.04.2023
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:09
2023-04-05T19:09
в мире
грузия
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии", - сказано в заявлении. Визовые санкции вводятся против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе. Высший совет юстиции является главным руководящим органом судебной власти в Грузии и позиционируется как гарант ее независимости.
https://ria.ru/20230224/ogranicheniya-1854164680.html
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в мире, грузия, сша, энтони блинкен
В мире, Грузия, США, Энтони Блинкен
США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии

США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США ввели визовые санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии", - сказано в заявлении.
Визовые санкции вводятся против Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе.
Высший совет юстиции является главным руководящим органом судебной власти в Грузии и позиционируется как гарант ее независимости.
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