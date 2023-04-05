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США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора - РИА Новости, 05.04.2023
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04:15 05.04.2023 (обновлено: 04:16 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/salvador-1863062956.html
США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора
США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора - РИА Новости, 05.04.2023
США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора
Уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, который является главным оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах, лишает эту страну права... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:15
2023-04-05T04:16
в мире
сша
манхэттен
сальвадор
дональд трамп
найиб букеле
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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, который является главным оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах, лишает эту страну права апеллировать к демократии в своей внешней политике, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. "Думайте, что хотите, о бывшем президенте Трампе и причинах, по которым ему предъявляются обвинения. Но представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать "демократию" во внешней политике", - написал Букеле в Twitter. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
https://ria.ru/20230405/vybory-1863061324.html
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в мире, сша, манхэттен, сальвадор, дональд трамп, найиб букеле
В мире, США, Манхэттен, Сальвадор, Дональд Трамп, Найиб Букеле
США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора

Найиб Букеле: преследование Трампа лишает США права апеллировать к демократии

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, который является главным оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах, лишает эту страну права апеллировать к демократии в своей внешней политике, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.
"Думайте, что хотите, о бывшем президенте Трампе и причинах, по которым ему предъявляются обвинения. Но представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать "демократию" во внешней политике", - написал Букеле в Twitter.
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По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
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В миреСШАМанхэттенСальвадорДональд ТрампНайиб Букеле
 
 
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