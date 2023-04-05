https://ria.ru/20230405/salvador-1863062956.html

США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора

США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора - РИА Новости, 05.04.2023

США потеряли право апеллировать к демократии, заявил президент Сальвадора

Уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, который является главным оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах, лишает эту страну права... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:15

2023-04-05T04:15

2023-04-05T04:16

в мире

сша

манхэттен

сальвадор

дональд трамп

найиб букеле

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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, который является главным оппозиционным кандидатом на предстоящих выборах, лишает эту страну права апеллировать к демократии в своей внешней политике, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. "Думайте, что хотите, о бывшем президенте Трампе и причинах, по которым ему предъявляются обвинения. Но представьте, если бы это произошло в любой другой стране, где правительство арестовало бы главного кандидата от оппозиции. Соединенные Штаты потеряли возможность использовать "демократию" во внешней политике", - написал Букеле в Twitter. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.

https://ria.ru/20230405/vybory-1863061324.html

https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html

сша

манхэттен

сальвадор

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в мире, сша, манхэттен, сальвадор, дональд трамп, найиб букеле