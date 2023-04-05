Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Путин продлил до года срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Доля в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством... и продаже в установленном... порядке российскому юридическому лицу, соответствующему определенным... критериям. Указанные оценка и продажа доли осуществляются Правительством... в течение одного года со дня принятия решения об отказе в передаче доли... или в случае, если такое решение об отказе в передаче доли не было принято", - говорится в документе с изменениями в указ президента от 7 октября.
В первоначальной редакции указа говорилось, что продажа должна была состояться в течение четырех месяцев.
Президент РФ в октябре 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.
Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила, что собирается выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта почти прекратилась.
В начале февраля текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.