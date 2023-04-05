https://ria.ru/20230405/sakhalin-1-1863262719.html

Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"

Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" - РИА Новости, 05.04.2023

Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"

Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1",... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:40

2023-04-05T16:40

2023-04-05T17:05

экономика

россия

владимир путин

сахалин-1

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Доля в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством... и продаже в установленном... порядке российскому юридическому лицу, соответствующему определенным... критериям. Указанные оценка и продажа доли осуществляются Правительством... в течение одного года со дня принятия решения об отказе в передаче доли... или в случае, если такое решение об отказе в передаче доли не было принято", - говорится в документе с изменениями в указ президента от 7 октября.В первоначальной редакции указа говорилось, что продажа должна была состояться в течение четырех месяцев.Президент РФ в октябре 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила, что собирается выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта почти прекратилась.В начале февраля текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.

https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856452551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, сахалин-1