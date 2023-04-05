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Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:40 05.04.2023 (обновлено: 17:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/sakhalin-1-1863262719.html
Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" - РИА Новости, 05.04.2023
Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1",... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:40
2023-04-05T17:05
экономика
россия
владимир путин
сахалин-1
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Доля в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством... и продаже в установленном... порядке российскому юридическому лицу, соответствующему определенным... критериям. Указанные оценка и продажа доли осуществляются Правительством... в течение одного года со дня принятия решения об отказе в передаче доли... или в случае, если такое решение об отказе в передаче доли не было принято", - говорится в документе с изменениями в указ президента от 7 октября.В первоначальной редакции указа говорилось, что продажа должна была состояться в течение четырех месяцев.Президент РФ в октябре 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила, что собирается выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта почти прекратилась.В начале февраля текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.
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экономика, россия, владимир путин, сахалин-1
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сахалин-1
Путин продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"

Путин продлил до года срок продажи невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил с четырех до 12 месяцев срок продажи невостребованной доли иностранных участников в новом операторе "Сахалина-1", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Доля в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством... и продаже в установленном... порядке российскому юридическому лицу, соответствующему определенным... критериям. Указанные оценка и продажа доли осуществляются Правительством... в течение одного года со дня принятия решения об отказе в передаче доли... или в случае, если такое решение об отказе в передаче доли не было принято", - говорится в документе с изменениями в указ президента от 7 октября.
В первоначальной редакции указа говорилось, что продажа должна была состояться в течение четырех месяцев.
Президент РФ в октябре 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.
Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила, что собирается выйти из проекта, а в апреле ввела режим форс-мажора, в результате чего работа проекта почти прекратилась.
В начале февраля текущего года глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.
Чайвинское месторождение на шельфе острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Источник: бывший оператор "Сахалина-1" прекратил работу из-за санкций
7 марта, 17:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСахалин-1
 
 
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