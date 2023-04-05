https://ria.ru/20230405/ryba-1863212952.html

В ГД предложили актуализировать требования к рыбной продукции для детей

В ГД предложили актуализировать требования к рыбной продукции для детей - РИА Новости, 05.04.2023

В ГД предложили актуализировать требования к рыбной продукции для детей

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:38

2023-04-05T14:38

2023-04-05T14:38

общество

надежда школкина

татьяна голикова

госдума рф

единая россия

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложила разработать актуальные стандарты и требования для рыбы и рыбной продукции, используемых для питания в детских учреждениях. "Обратила внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на сложившуюся ситуацию. Считаю важным разработку актуальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и требований на рыбу и рыбную продукцию для питания детей школьного и дошкольного возраста, учитывающих современные потребительские предпочтения этой категории населения", - сообщила Школкина журналистам. Также, по ее словам, актуальна разработка государственных мер поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса России для внедрения производства современных блюд из рыбы и рыбных продуктов для их дальнейшего применения предприятиями общественного и школьного питания. "Кроме того, предлагаю провести широкомасштабную просветительскую кампанию по популяризации потребления рыбы и рыбной продукции среди детей и их родителей, в первую очередь, в образовательных организациях", - сказала первый зампред комитета. По ее словам, в последние годы структура питания, в том числе детей, заметно меняется: потребление рыбы существенно снижается, "хотя по своим питательным свойствам и усвоению организмом рыба превосходит белок животного происхождения (мясо, птица) и является незаменимым продуктом для питания детей". Однако ее фактическое потребление в детских учреждениях недостаточно из-за низкой популярности и сложностей с кулинарной обработкой, считает Школкина. Из-за этого, по ее словам, руководители образовательных организаций нередко корректируют меню и заменяют рыбу и рыбную продукцию на говядину или творог жирностью 9%. Замена одного вида пищевой продукции на другие разрешена постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32, напомнила парламентарий.

https://ria.ru/20230112/konservy-1844337618.html

https://ria.ru/20230228/ryba-1854872239.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, надежда школкина, татьяна голикова, госдума рф, единая россия, россия