https://ria.ru/20230405/rossiya-1863281428.html

Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной

Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной - РИА Новости, 05.04.2023

Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной

Обстановка в новых регионах РФ остается напряженной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:28

2023-04-05T17:28

2023-04-05T17:34

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обстановка в новых регионах РФ остается напряженной, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня попрошу заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить, какие работы уже проведены и что еще предстоит сделать. И вместе с тем повторю, что обстановка в этих регионах (новых регионах России) остается напряженной", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.

https://ria.ru/20230405/rossiya-1863280173.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин