https://ria.ru/20230405/rossiya-1863281428.html
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной - РИА Новости, 05.04.2023
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной
Обстановка в новых регионах РФ остается напряженной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:28
2023-04-05T17:28
2023-04-05T17:34
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обстановка в новых регионах РФ остается напряженной, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня попрошу заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить, какие работы уже проведены и что еще предстоит сделать. И вместе с тем повторю, что обстановка в этих регионах (новых регионах России) остается напряженной", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863280173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной
Путин: обстановка в новых регионах России остается напряженной
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обстановка в новых регионах РФ остается напряженной, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня попрошу заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить, какие работы уже проведены и что еще предстоит сделать. И вместе с тем повторю, что обстановка в этих регионах (новых регионах России) остается напряженной", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.
Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство