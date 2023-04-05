https://ria.ru/20230405/rossiya-1863280173.html

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство - РИА Новости, 05.04.2023

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство

Необходимо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, важно, чтобы положительные сдвиги происходили во... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:25

2023-04-05T17:25

2023-04-05T17:35

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах там, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент напомнил, что сам недавно побывал в Мариуполе. Он отметил, что сегодня там восстанавливается жилье, дороги, образование, культура и здравоохранение, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, действует механизм льготной ипотеки.Для этого формируется долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов РФ, отметил он.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донбасс

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донбасс, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область