https://ria.ru/20230405/rossiya-1863280173.html
Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство
Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство
Необходимо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, важно, чтобы положительные сдвиги происходили во... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:25
2023-04-05T17:25
2023-04-05T17:35
общество
россия
донбасс
владимир путин
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах там, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент напомнил, что сам недавно побывал в Мариуполе. Он отметил, что сегодня там восстанавливается жилье, дороги, образование, культура и здравоохранение, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, действует механизм льготной ипотеки.Для этого формируется долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов РФ, отметил он.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
донбасс
запорожская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донбасс, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
Общество, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство
Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах там, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Задача - сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Президент напомнил, что сам недавно побывал в Мариуполе. Он отметил, что сегодня там восстанавливается жилье, дороги, образование, культура и здравоохранение, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, действует механизм льготной ипотеки.
«
"Строительство развернуто масштабное. Люди работают даже ночью. Видно, что город меняется. Но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов", - заявил Путин.
Для этого формируется долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов РФ, отметил он.