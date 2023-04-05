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Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами - РИА Новости, 05.04.2023
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15:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863240051.html
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами - РИА Новости, 05.04.2023
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:49
2023-04-05T15:49
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами

Путин: Россия рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
«
"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал президент на церемонии.
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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