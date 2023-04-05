https://ria.ru/20230405/rossiya-1863240051.html
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами - РИА Новости, 05.04.2023
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:49
2023-04-05T15:49
2023-04-05T15:49
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Путин: Россия рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
«
"Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал президент на церемонии.
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