https://ria.ru/20230405/rossiya-1863240051.html

Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами

Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами - РИА Новости, 05.04.2023

Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами

Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:49

2023-04-05T15:49

2023-04-05T15:49

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что зарубежные партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, политика