https://ria.ru/20230405/remont-1863229838.html

Руденя: в детсадах Тверской области проведут ремонтные работы в 2023 году

Руденя: в детсадах Тверской области проведут ремонтные работы в 2023 году - РИА Новости, 05.04.2023

Руденя: в детсадах Тверской области проведут ремонтные работы в 2023 году

Ремонтные работы пройдут по региональной программе в 10 детских садах Тверской области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:31

2023-04-05T15:31

2023-04-05T15:42

тверская область

игорь руденя

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тверская область

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ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. Ремонтные работы пройдут по региональной программе в 10 детских садах Тверской области в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании правительства Тверской области утверждены дополнительные пять детских садов, в которых в 2023 году пройдет ремонт в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Таким образом, всего работы в 2023 году пройдут в 10 дошкольных учреждениях."Поддержка наших образовательных учреждений в надлежащем состоянии – задача всех уровней власти. Очень важно контролировать сроки выполнения и качество работ", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.В детском саду "Радуга" Осташковского округа отремонтируют кровлю, в детском саду №2 Максатихинского округа обустроят территорию, в детском саду №28 Ржевского округа заменят оконные блоки. Выполнение работ по комплексной безопасности запланировано в детском саду "Улыбка" Лихославльского округа. Участником программы стал также детский сад "Березка" Сонковского округа, где обустроят территорию и проведут работы по обеспечению комплексной безопасности.Ранее отбор по программе прошли еще пять учреждений. В детском саду №2 Торопецкого района благоустроят территорию, капитально отремонтируют фасад и заменят ограждение, в детских садах №131 Твери и №2 Нелидовского округа проведут капитальный ремонт кровли. В детском саду №4 ЗАТО Озерный отремонтируют сети водоснабжения и водоотведения, отопления подвальной части здания, заменят окна, а в торжокском детском саду №12 проведут ремонт ограждения.В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы прошли в 13 детских садах.

https://ria.ru/20230310/pitanie-1857075218.html

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Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область