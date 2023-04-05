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СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу - РИА Новости, 05.04.2023
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03:26 05.04.2023 (обновлено: 03:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html
СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу
СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу
Разведка США следит за Россией и Китаем на предмет возможных кампаний по "вмешательству" в дела страны для усиления политических разногласий и протестов после... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:26
2023-04-05T03:27
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Разведка США следит за Россией и Китаем на предмет возможных кампаний по "вмешательству" в дела страны для усиления политических разногласий и протестов после обвинений бывшему американскому президенту Дональду Трампу, передает NBC News со ссылкой на источники. "Представители разведки США следят за любыми возможными кампаниями из России или Китая, которые нацелены на усиление существующих политических разногласий или усугубление беспорядков среди американцев на фоне обвинения бывшему президенту Дональду Трампу", - говорится в публикации. Отмечается, что повышенное внимание к действиям Москвы и Пекина в связи с делом Трампа началось после того, как на прошлой неделе стало известно о решении предъявить Трампу обвинения. Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина и сам экс-президент заявили, что обвинения лишены фактов и доказательств. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Арест Трампа
СМИ: разведка США следит действиями России и КНР после обвинений Трампу

NBC: разведка США следит за возможными вмешательствами России и КНР после обвинений Трампу

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Разведка США следит за Россией и Китаем на предмет возможных кампаний по "вмешательству" в дела страны для усиления политических разногласий и протестов после обвинений бывшему американскому президенту Дональду Трампу, передает NBC News со ссылкой на источники.
"Представители разведки США следят за любыми возможными кампаниями из России или Китая, которые нацелены на усиление существующих политических разногласий или усугубление беспорядков среди американцев на фоне обвинения бывшему президенту Дональду Трампу", - говорится в публикации.
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Отмечается, что повышенное внимание к действиям Москвы и Пекина в связи с делом Трампа началось после того, как на прошлой неделе стало известно о решении предъявить Трампу обвинения.
«
"До настоящего время не наблюдалось существенных признаков российского или китайского вмешательства в политический дискурс страны, которые бы выходили за пределы стандартных усилий", - пишет издание со ссылкой на собеседников.
Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина и сам экс-президент заявили, что обвинения лишены фактов и доказательств.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы в 2016 году.
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