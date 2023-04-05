https://ria.ru/20230405/rassledovanie-1863234258.html

Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"

Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023

Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин на вручении верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на учреждение... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:37

2023-04-05T15:37

2023-04-05T21:03

северный поток

в мире

германия

сша

киев

центральное разведывательное управление (цру)

сеймур херш

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вручении верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на учреждение международной комиссии по расследованию преступления."Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсия на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося", - сказал Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

германия

сша

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