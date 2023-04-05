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Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023
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15:37 05.04.2023 (обновлено: 21:03 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/rassledovanie-1863234258.html
Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"
Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023
Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"
Президент РФ Владимир Путин на вручении верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на учреждение... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:37
2023-04-05T21:03
северный поток
в мире
германия
сша
киев
центральное разведывательное управление (цру)
сеймур херш
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вручении верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на учреждение международной комиссии по расследованию преступления."Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсия на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося", - сказал Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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северный поток, в мире, германия, сша, киев, центральное разведывательное управление (цру), сеймур херш, владимир путин, джо байден, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Северный поток, В мире, Германия, США, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сеймур Херш, Владимир Путин, Джо Байден, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Путин напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках"

Путин выразил надежду на создание глобальной комиссии по расследованию "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на вручении верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на учреждение международной комиссии по расследованию преступления.
"Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсия на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося", - сказал Путин.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
 
Северный потокВ миреГерманияСШАКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сеймур ХершВладимир ПутинДжо БайденСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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