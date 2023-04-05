https://ria.ru/20230405/pvr-1863225116.html

Крупнейший ПВР закроется в Белгороде из-за малого числа беженцев

Крупнейший ПВР закроется в Белгороде из-за малого числа беженцев - РИА Новости, 05.04.2023

Крупнейший ПВР закроется в Белгороде из-за малого числа беженцев

Самый крупный пункт временного размещения палаточного типа в Белгороде прекращает работу из-за малого числа беженцев, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:14

2023-04-05T15:14

2023-04-05T15:14

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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Самый крупный пункт временного размещения палаточного типа в Белгороде прекращает работу из-за малого числа беженцев, сообщили в пресс-службе администрации города. "Самый крупный пункт временного размещения в Белгороде временно прекращает работу. Это связано с сократившимся количеством людей, которые прибывают из соседнего государства, оставшись без крова. В последние время в месяц обращалось 50-60 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что в ПВР остаются палатки со спальными местами и прочим инвентарем, в случае необходимости специалисты смогут возобновить работу пункта за 1-2 часа. "Пока же людей, нуждающихся в краткосрочном пребывании в Белгороде, размещают в имеющихся стационарных объектах", - добавили в администрации. Белгородская область является транзитной зоной. Жители ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие свои дома, находились здесь от 2 до 10 суток. Далее переезжали в другие российские регионы. Максимально пункт способен принять до 840 человек, на территории были развёрнуты 45 жилых палаток, 5 пищевых блоков и 5 палаток административного центра.

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https://ria.ru/20230217/golubev-1852569020.html

белгород

белгородская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белгород, белгородская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, общество