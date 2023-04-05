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Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
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17:32 05.04.2023 (обновлено: 17:54 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин
Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:32
2023-04-05T17:54
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (жители новых регионов - ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать всё, чтобы их защитить... Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он добавил, что большинство граждан в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг" - ведут бизнес, налаживают производство, работают в больницах, школах, детских садах, вузах, органов местного самоуправления и правоохранительных органах.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин

Президент Путин: Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (жители новых регионов - ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать всё, чтобы их защитить... Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Он добавил, что большинство граждан в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг" - ведут бизнес, налаживают производство, работают в больницах, школах, детских садах, вузах, органов местного самоуправления и правоохранительных органах.
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