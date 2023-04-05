https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин
Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:32
2023-04-05T17:32
2023-04-05T17:54
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (жители новых регионов - ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать всё, чтобы их защитить... Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он добавил, что большинство граждан в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг" - ведут бизнес, налаживают производство, работают в больницах, школах, детских садах, вузах, органов местного самоуправления и правоохранительных органах.
https://ria.ru/20230405/regiony-1863288952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин
Президент Путин: Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач в новых регионах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (жители новых регионов - ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать всё, чтобы их защитить... Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Он добавил, что большинство граждан в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг" - ведут бизнес, налаживают производство, работают в больницах, школах, детских садах, вузах, органов местного самоуправления и правоохранительных органах.
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов