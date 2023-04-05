https://ria.ru/20230405/putin-1863282691.html

Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин

Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Есть все ресурсы для обеспечения задач в новых регионах, заявил Путин

Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:32

2023-04-05T17:32

2023-04-05T17:54

россия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия обладает всеми ресурсами для обеспечения задач и защиты жителей в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."Они (жители новых регионов - ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать всё, чтобы их защитить... Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он добавил, что большинство граждан в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг" - ведут бизнес, налаживают производство, работают в больницах, школах, детских садах, вузах, органов местного самоуправления и правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230405/regiony-1863288952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, безопасность