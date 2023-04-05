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Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка в Жигулевске - РИА Новости, 05.04.2023
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12:50 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/proverka-1863168365.html
Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка в Жигулевске
Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка в Жигулевске - РИА Новости, 05.04.2023
Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка в Жигулевске
Прокуратура решила проверить сотрудников школы в городе Жигулевске Самарской области после того, как семиклассница предприняла попытку суицида на фоне травли,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:50
2023-04-05T12:50
происшествия
самарская область
жигулевск
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура решила проверить сотрудников школы в городе Жигулевске Самарской области после того, как семиклассница предприняла попытку суицида на фоне травли, сообщило надзорное ведомство региона. Как сообщал глава города Илья Сухих, инцидент произошел в средней школе №14 в понедельник. Ребенка отвезли в больницу Тольятти. По словам Сухих, школа замалчивала конфликты, в том числе драку, где мальчик бил эту девочку. Сухих подчеркнул, что виновные будут наказаны, а всех, кто принимал участие в травле, возьмут на особый контроль. Он также отметил, что после ЧП директор школы попала в больницу с сердечным приступом. "Организована &lt;...&gt; прокурорская проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. &lt;…&gt;. Также будет дана оценка распространенному в сети интернет видео о конфликте и драке детей в школе", - говорится в релизе. По результатам проверки будет "решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования", работе "ответственных лиц образовательного учреждения" дадут юридическую оценку. Мэр Жигулевска Сухих ранее отметил, что у пострадавшей девочки множественные переломы, позвоночник и голова не пострадали. Врио уполномоченного по правам ребенка в регионе Марина Тарасова уточнила РИА Новости, что врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Врио детского омбудсмена заявляла, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако Следственный комитет эту информацию пока не комментировал.
https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html
https://na.ria.ru/20221108/mgppu-1829855901.html
самарская область
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происшествия, самарская область, жигулевск
Происшествия, Самарская область, Жигулевск
Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка в Жигулевске

Прокуратура проверит данные о попытке суицида ребенка из-за школьной травли в Жигулевске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 апр - РИА Новости. Прокуратура решила проверить сотрудников школы в городе Жигулевске Самарской области после того, как семиклассница предприняла попытку суицида на фоне травли, сообщило надзорное ведомство региона.
Как сообщал глава города Илья Сухих, инцидент произошел в средней школе №14 в понедельник. Ребенка отвезли в больницу Тольятти.
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По словам Сухих, школа замалчивала конфликты, в том числе драку, где мальчик бил эту девочку. Сухих подчеркнул, что виновные будут наказаны, а всех, кто принимал участие в травле, возьмут на особый контроль. Он также отметил, что после ЧП директор школы попала в больницу с сердечным приступом.
"Организована <...> прокурорская проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. <…>. Также будет дана оценка распространенному в сети интернет видео о конфликте и драке детей в школе", - говорится в релизе.
По результатам проверки будет "решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования", работе "ответственных лиц образовательного учреждения" дадут юридическую оценку.
Мэр Жигулевска Сухих ранее отметил, что у пострадавшей девочки множественные переломы, позвоночник и голова не пострадали. Врио уполномоченного по правам ребенка в регионе Марина Тарасова уточнила РИА Новости, что врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.
Врио детского омбудсмена заявляла, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако Следственный комитет эту информацию пока не комментировал.
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