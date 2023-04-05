Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией
Путин: Европа инициировала противостояние с Россией, отношения с ЕС деградировали
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".
Также Владимир Путин выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает.
"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.