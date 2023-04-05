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Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
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15:46 05.04.2023 (обновлено: 16:23 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/protivostoyanie-1863238128.html
Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией
Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией
Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:46
2023-04-05T16:23
россия
евросоюз
европа
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".Также Владимир Путин выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает."Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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Путин: Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами
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россия, евросоюз, европа, владимир путин, видео
Россия, Евросоюз, Европа, Владимир Путин
Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-04-05T15:46
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Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией

Путин: Европа инициировала противостояние с Россией, отношения с ЕС деградировали

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".
Также Владимир Путин выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает.
"Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
 
РоссияЕвросоюзЕвропаВладимир Путин
 
 
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