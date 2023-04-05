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Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией

Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией - РИА Новости, 05.04.2023

Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией

Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:46

2023-04-05T15:46

2023-04-05T16:23

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евросоюз

европа

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отношения России и Евросоюза за последнее время деградировали, Европа инициировала противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле, подчеркнув, что ЕС "именно инициировал противостояние".Также Владимир Путин выразил надежду, что негативные отношения с Евросоюзом останутся в прошлом и логика взаимного сотрудничества возобладает."Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям (с ЕС) все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

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Путин: Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами Путин: Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами 2023-04-05T15:46 true PT0M25S

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