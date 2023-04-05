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Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор - РИА Новости, 05.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
14:54 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/promyshlennost-1863217010.html
Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор
Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор - РИА Новости, 05.04.2023
Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор
Президент на заседании президиума Госсовета поставил регионам задачу – выйти на устойчивый промышленный рост, Тюменская область готова ее выполнить и продолжит... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:54
2023-04-05T14:54
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
промышленность
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ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости. Президент на заседании президиума Госсовета поставил регионам задачу – выйти на устойчивый промышленный рост, Тюменская область готова ее выполнить и продолжит оказывать помощь региональным промышленникам, заявил губернатор Александр Моор. На заседании Госсовета во вторник обсуждалось развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления. В числе стимулирующих мер, необходимых для дальнейшего развития российской промышленности, президент Владимир Путин назвал промышленную ипотеку, льготные кредиты для быстрого запуска производств приоритетной продукции, а также обновленный режим работы промышленных кластеров. "Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост – это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков. Это надежный фундамент для развития социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для повышения благосостояния и качества жизни тюменцев", – подчеркнул губернатор. По словам Моора, у региона достаточно успешный опыт в этом направлении. "Наша работа по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг промышленных предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности, упомянутых в подготовленном к заседанию президиума Госсовета докладе", – сообщил губернатор. Главной задачей кластера является снижение доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов. На сегодня в нефтегазовом кластере 114 участников из 19 регионов России. По итогам 2021 года суммарный объем выручки участников кооперационной цепочки кластера превысил 2 триллиона рублей, количество трудоустроенных на предприятиях кластера составило почти 56 тысяч человек.
https://ria.ru/20230404/tyumen-1862894767.html
https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html
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тюменская область, россия, александр моор, промышленность
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Промышленность
Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор

Губернатор Тюменской области Моор пообещал продолжить поддержку местной промышленности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости. Президент на заседании президиума Госсовета поставил регионам задачу – выйти на устойчивый промышленный рост, Тюменская область готова ее выполнить и продолжит оказывать помощь региональным промышленникам, заявил губернатор Александр Моор.
На заседании Госсовета во вторник обсуждалось развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления. В числе стимулирующих мер, необходимых для дальнейшего развития российской промышленности, президент Владимир Путин назвал промышленную ипотеку, льготные кредиты для быстрого запуска производств приоритетной продукции, а также обновленный режим работы промышленных кластеров.
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"Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост – это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков. Это надежный фундамент для развития социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для повышения благосостояния и качества жизни тюменцев", – подчеркнул губернатор.
По словам Моора, у региона достаточно успешный опыт в этом направлении. "Наша работа по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг промышленных предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности, упомянутых в подготовленном к заседанию президиума Госсовета докладе", – сообщил губернатор.
Главной задачей кластера является снижение доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов. На сегодня в нефтегазовом кластере 114 участников из 19 регионов России. По итогам 2021 года суммарный объем выручки участников кооперационной цепочки кластера превысил 2 триллиона рублей, количество трудоустроенных на предприятиях кластера составило почти 56 тысяч человек.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорПромышленность
 
 
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