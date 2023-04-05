https://ria.ru/20230405/promyshlennost-1863217010.html

Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор

Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор - РИА Новости, 05.04.2023

Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор

Президент на заседании президиума Госсовета поставил регионам задачу – выйти на устойчивый промышленный рост, Тюменская область готова ее выполнить и продолжит... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:54

2023-04-05T14:54

2023-04-05T14:54

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

промышленность

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ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости. Президент на заседании президиума Госсовета поставил регионам задачу – выйти на устойчивый промышленный рост, Тюменская область готова ее выполнить и продолжит оказывать помощь региональным промышленникам, заявил губернатор Александр Моор. На заседании Госсовета во вторник обсуждалось развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления. В числе стимулирующих мер, необходимых для дальнейшего развития российской промышленности, президент Владимир Путин назвал промышленную ипотеку, льготные кредиты для быстрого запуска производств приоритетной продукции, а также обновленный режим работы промышленных кластеров. "Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост – это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков. Это надежный фундамент для развития социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для повышения благосостояния и качества жизни тюменцев", – подчеркнул губернатор. По словам Моора, у региона достаточно успешный опыт в этом направлении. "Наша работа по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг промышленных предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности, упомянутых в подготовленном к заседанию президиума Госсовета докладе", – сообщил губернатор. Главной задачей кластера является снижение доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов. На сегодня в нефтегазовом кластере 114 участников из 19 регионов России. По итогам 2021 года суммарный объем выручки участников кооперационной цепочки кластера превысил 2 триллиона рублей, количество трудоустроенных на предприятиях кластера составило почти 56 тысяч человек.

https://ria.ru/20230404/tyumen-1862894767.html

https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, россия, александр моор, промышленность