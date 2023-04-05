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Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию - РИА Новости, 05.04.2023
Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
Прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвин Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс, используя при этом федеральные деньги, заявил спикер палаты... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:40
2023-04-05T00:40
2023-04-05T00:54
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвин Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс, используя при этом федеральные деньги, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, комментируя обвинения против экс-президента Дональда Трампа. "Элвин Брэгг пытается вмешиваться в наш демократический процесс, ссылаясь на федеральный закон, для предъявления политизированных обвинений против президента Трампа, заведомо используя федеральные средства", - написал он в Twitter. Маккарти отметил, что Брэгг понесет ответственность за использование правосудия в качестве оружия. Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, кевин маккарти, арест трампа
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Арест Трампа
Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
Маккарти: прокурор округа Манхэттен Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости.
Прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвин Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс, используя при этом федеральные деньги, заявил
спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, комментируя обвинения против экс-президента Дональда Трампа.
"Элвин Брэгг пытается вмешиваться в наш демократический процесс, ссылаясь на федеральный закон, для предъявления политизированных обвинений против президента Трампа, заведомо используя федеральные средства", - написал он в Twitter.
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Маккарти отметил, что Брэгг понесет ответственность за использование правосудия в качестве оружия.
Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
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