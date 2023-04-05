https://ria.ru/20230405/prokuror-1863053028.html

Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию

Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию - РИА Новости, 05.04.2023

Спикер конгресса обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию

Прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвин Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс, используя при этом федеральные деньги, заявил спикер палаты... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:40

2023-04-05T00:40

2023-04-05T00:54

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сша

манхэттен

нью-йорк (город)

дональд трамп

кевин маккарти

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке Элвин Брэгг пытается вмешиваться в демократический процесс, используя при этом федеральные деньги, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, комментируя обвинения против экс-президента Дональда Трампа. "Элвин Брэгг пытается вмешиваться в наш демократический процесс, ссылаясь на федеральный закон, для предъявления политизированных обвинений против президента Трампа, заведомо используя федеральные средства", - написал он в Twitter. Маккарти отметил, что Брэгг понесет ответственность за использование правосудия в качестве оружия. Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, кевин маккарти, арест трампа