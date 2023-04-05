https://ria.ru/20230405/proizvodstvo-1863230415.html
Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования
Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования - РИА Новости, 05.04.2023
Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ, где это возможно, а также наладить выпуск запчастей и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:30
2023-04-05T15:30
2023-04-05T15:30
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рязань
михаил мишустин
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
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РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ, где это возможно, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Глава правительства осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера в Рязани. Ему показали новейшее оборудование. "Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", - сказал премьер. Он напомнил, что власти поддерживают отечественное производство. "По цене мы всегда в этом смысле субсидии даем, для того чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество", - добавил он. В то же время Мишустин призвал не стесняться иностранного производства медицинского оборудования, но все же стараться локализовать его и выпускать собственные запчасти. "Здесь не надо стесняться ничего. Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное обеспечить запчастями и качественным сервисом", - отметил глава правительства. Мишустину показали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства для проведения рентгенографии и рентгеноскопии органов грудной клетки, брюшной полости, желудочно-кишечного тракта, костной системы. "В Подмосковье полностью локализован? Это здорово", - заметил премьер. В смотровом кабинете ЛОРа он поинтересовался страной производства ЛОР-комбайна и услышал, что он пока не отечественный. "А у нас российского производства есть?" - спросил он у сопровождавшего его главы Минздрава Михаила Мурашко. "Пока нет", - ответил министр. "Михаил Альбертович, а может быть как-то займемся?" - сказал Мишустин. Глава Минздрава согласился. Также Мишустину показали современный цифровой маммограф с функцией томосинтеза и возможностью выполнения стереотаксической биопсии для проведения контрастной спектральной маммографии и расширенной уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез, магнитно-резонансные томографы с широкими диагностическими опциями, а также 64-х срезовый компьютерный томограф, позволяющий провести исследование за короткий период времени и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента. Программное обеспечение дает возможность исследовать любую область, получить 3D реконструкции, провести динамическое сравнение. Областной клинический онкологический диспансер в Рязани - единственное учреждение в регионе, оказывающее специализированную медицинскую помощь больным злокачественными новообразованиями. В диспансере оказываются все виды специализированной, высокотехнологичной стационарной помощи в области онкологии. Осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая, медико- реабилитационная помощь. Коечный фонд составляет 320 коек, из них 220 онкологических и 100 радиологических. Строительство нового 8-этажного лечебного корпус Областного клинического онкологического диспансера началось весной 2020 года. Он рассчитан на 250 коек, предусмотрено 12 лечебных отделений, 10 современных операционных. Поликлиника онкоцентра рассчитана на 150 посещений в смену. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы, идет подготовка нового корпуса к лицензированию и к стационарному оказанию медпомощи пациентам.
https://ria.ru/20230404/okna-1862938160.html
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7 495 645-6601
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россия, рязань, михаил мишустин, михаил мурашко, общество, здоровье - общество
Россия, Рязань, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество
Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования
Премьер Мишустин призвал локализовать производство медоборудования в России
РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования в РФ, где это возможно, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис.
Глава правительства осмотрел новый корпус Областного клинического онкологического диспансера в Рязани
. Ему показали новейшее оборудование.
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"Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", - сказал премьер.
Он напомнил, что власти поддерживают отечественное производство.
"По цене мы всегда в этом смысле субсидии даем, для того чтобы наши производители, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество", - добавил он.
В то же время Мишустин призвал не стесняться иностранного производства медицинского оборудования, но все же стараться локализовать его и выпускать собственные запчасти.
"Здесь не надо стесняться ничего. Мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум. Самое главное обеспечить запчастями и качественным сервисом", - отметил глава правительства.
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Мишустину показали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства для проведения рентгенографии и рентгеноскопии органов грудной клетки, брюшной полости, желудочно-кишечного тракта, костной системы.
"В Подмосковье
полностью локализован? Это здорово", - заметил премьер.
В смотровом кабинете ЛОРа он поинтересовался страной производства ЛОР-комбайна и услышал, что он пока не отечественный.
"А у нас российского производства есть?" - спросил он у сопровождавшего его главы Минздрава Михаила Мурашко
.
"Пока нет", - ответил министр.
"Михаил Альбертович, а может быть как-то займемся?" - сказал Мишустин.
Глава Минздрава согласился.
Также Мишустину показали современный цифровой маммограф с функцией томосинтеза и возможностью выполнения стереотаксической биопсии для проведения контрастной спектральной маммографии и расширенной уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез, магнитно-резонансные томографы с широкими диагностическими опциями, а также 64-х срезовый компьютерный томограф, позволяющий провести исследование за короткий период времени и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента. Программное обеспечение дает возможность исследовать любую область, получить 3D реконструкции, провести динамическое сравнение.
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Областной клинический онкологический диспансер в Рязани - единственное учреждение в регионе, оказывающее специализированную медицинскую помощь больным злокачественными новообразованиями. В диспансере оказываются все виды специализированной, высокотехнологичной стационарной помощи в области онкологии. Осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая, медико- реабилитационная помощь.
Коечный фонд составляет 320 коек, из них 220 онкологических и 100 радиологических.
Строительство нового 8-этажного лечебного корпус Областного клинического онкологического диспансера началось весной 2020 года. Он рассчитан на 250 коек, предусмотрено 12 лечебных отделений, 10 современных операционных. Поликлиника онкоцентра рассчитана на 150 посещений в смену.
В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы, идет подготовка нового корпуса к лицензированию и к стационарному оказанию медпомощи пациентам.
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