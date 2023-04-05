https://ria.ru/20230405/prioritet-1863326702.html

В Пентагоне назвали ПВО Украины главным приоритетом для США

В Пентагоне назвали ПВО Украины главным приоритетом для США - РИА Новости, 05.04.2023

В Пентагоне назвали ПВО Украины главным приоритетом для США

Противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву, заявил первый заместитель председателя Объединенного комитета... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:24

2023-04-05T20:24

2023-04-05T20:24

специальная военная операция на украине

украина

сша

сергей лавров

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву, заявил первый заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди. "Приоритетом номер один является противовоздушная оборона", - заявил он в среду на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, говоря о том, как они могут поддержать "украинских друзей". Американский адмирал добавил, что в рамках помощи украинским войскам в защите неба отдельном приоритетом для США является противодействие беспилотным летательным системам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html

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украина, сша, сергей лавров, нато, россия