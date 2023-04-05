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Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка - РИА Новости, 05.04.2023
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка
Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:52
2023-04-05T08:52
2023-04-05T08:52
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская областная прокуратура. Иркутский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю деревни Быкова по статье о жестоком обращении с животными. Суд и следователи установили, что в октябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, ударил двухмесячного щенка сначала палкой, а затем несколько раз об деревянный забор. При этом присутствовал ребенок, который раньше играл со щенком. От полученных увечий животное погибло на месте. Также по решению суда из зарплаты осужденного во время отбывания им наказания будут удерживать 10% в доход государства.
https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка
Жителю Приангарья дали 1,5 года исправительных работ за убийство щенка на глазах у ребенка