https://ria.ru/20230405/prigovor-1863075734.html

Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка

Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка - РИА Новости, 05.04.2023

Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка

Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:52

2023-04-05T08:52

2023-04-05T08:52

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская областная прокуратура. Иркутский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю деревни Быкова по статье о жестоком обращении с животными. Суд и следователи установили, что в октябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, ударил двухмесячного щенка сначала палкой, а затем несколько раз об деревянный забор. При этом присутствовал ребенок, который раньше играл со щенком. От полученных увечий животное погибло на месте. Также по решению суда из зарплаты осужденного во время отбывания им наказания будут удерживать 10% в доход государства.

https://ria.ru/20221011/lechenie-1823182867.html

иркутская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область