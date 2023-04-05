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Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка - РИА Новости, 05.04.2023
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08:52 05.04.2023
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Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка - РИА Новости, 05.04.2023
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка
Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:52
2023-04-05T08:52
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская областная прокуратура. Иркутский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю деревни Быкова по статье о жестоком обращении с животными. Суд и следователи установили, что в октябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, ударил двухмесячного щенка сначала палкой, а затем несколько раз об деревянный забор. При этом присутствовал ребенок, который раньше играл со щенком. От полученных увечий животное погибло на месте. Также по решению суда из зарплаты осужденного во время отбывания им наказания будут удерживать 10% в доход государства.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Жителя Приангарья приговорили к исправительным работам за убийство щенка

Жителю Приангарья дали 1,5 года исправительных работ за убийство щенка на глазах у ребенка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Суд приговорил жителя Приангарья к исправительным работам за жестокое убийство щенка, совершенное на глазах у ребенка, сообщает на своем сайте Иркутская областная прокуратура.
Иркутский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю деревни Быкова по статье о жестоком обращении с животными. Суд и следователи установили, что в октябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным, ударил двухмесячного щенка сначала палкой, а затем несколько раз об деревянный забор. При этом присутствовал ребенок, который раньше играл со щенком. От полученных увечий животное погибло на месте.
«
"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ", - говорится в сообщении.
Также по решению суда из зарплаты осужденного во время отбывания им наказания будут удерживать 10% в доход государства.
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