https://ria.ru/20230405/predotvraschenie-1863285549.html

Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах

Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах

Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:38

2023-04-05T17:38

2023-04-05T17:44

владимир путин

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир Путин."И вновь отмечу, во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступления среди зарегистрированных достаточно высока", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.По его словам, "в поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки". "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - отметил президент.

https://ria.ru/20230405/organy-1863284116.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, совет безопасности рф, россия