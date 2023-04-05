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Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
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17:38 05.04.2023 (обновлено: 17:44 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/predotvraschenie-1863285549.html
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:38
2023-04-05T17:44
владимир путин
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир Путин."И вновь отмечу, во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступления среди зарегистрированных достаточно высока", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.По его словам, "в поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки". "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - отметил президент.
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владимир путин, совет безопасности рф, россия
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Россия
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах

Путин: надо обратить внимание на предотвращение тяжких преступлений в новых регионах

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И вновь отмечу, во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступления среди зарегистрированных достаточно высока", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.
По его словам, "в поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки". "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - отметил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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