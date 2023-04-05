https://ria.ru/20230405/predotvraschenie-1863285549.html
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:38
2023-04-05T17:38
2023-04-05T17:44
владимир путин
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир Путин."И вновь отмечу, во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступления среди зарегистрированных достаточно высока", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.По его словам, "в поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки". "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - отметил президент.
https://ria.ru/20230405/organy-1863284116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, совет безопасности рф, россия
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Россия
Путин призвал работать над предотвращением преступлений в новых регионах
Путин: надо обратить внимание на предотвращение тяжких преступлений в новых регионах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо обратить внимание на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в новых регионах России, а также на защиту имущества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И вновь отмечу, во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению, пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступления среди зарегистрированных достаточно высока", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России с главами новых регионов.
По его словам, "в поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки". "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", - отметил президент.
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах