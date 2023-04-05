Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль
Путин поручил проконтролировать обеспечение правоохранительных органов в новых регионах
Сотрудники ОМОНа . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин
«
"Я прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур", - заявил Путин на заседании Совбеза, напомнив, что до 1 июня создание в новых субъектах подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено.
Глава государства отметил, что в дальнейшем правоохранительные структуры в новых регионах должны "именно в приоритетном порядке" быть обеспечены "современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.