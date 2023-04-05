https://ria.ru/20230405/pravookhraniteli-1863292881.html

Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль

Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль - РИА Новости, 05.04.2023

Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль

Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:01

2023-04-05T18:01

2023-04-05T18:01

россия

владимир путин

безопасность

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин Глава государства отметил, что в дальнейшем правоохранительные структуры в новых регионах должны "именно в приоритетном порядке" быть обеспечены "современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230405/organy-1863284116.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, безопасность, украина