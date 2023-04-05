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Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль - РИА Новости, 05.04.2023
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18:01 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/pravookhraniteli-1863292881.html
Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль
Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль - РИА Новости, 05.04.2023
Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль
Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:01
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россия
владимир путин
безопасность
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин Глава государства отметил, что в дальнейшем правоохранительные структуры в новых регионах должны "именно в приоритетном порядке" быть обеспечены "современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, владимир путин, безопасность, украина
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Украина
Обеспечение правоохранительных органов в новых регионах возьмут на контроль

Путин поручил проконтролировать обеспечение правоохранительных органов в новых регионах

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кабмин и руководители федеральных ведомств должны взять под контроль финансовое обеспечение новых правоохранительных структур в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин
«
"Я прошу правительство и руководителей соответствующих федеральных ведомств взять под контроль решение всех вопросов материального снабжения новых структур", - заявил Путин на заседании Совбеза, напомнив, что до 1 июня создание в новых субъектах подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено.
Глава государства отметил, что в дальнейшем правоохранительные структуры в новых регионах должны "именно в приоритетном порядке" быть обеспечены "современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
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