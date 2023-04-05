https://ria.ru/20230405/pozhar-1863312188.html

На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор

На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор - РИА Новости, 05.04.2023

На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор

Строительный мусор загорелся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:08

2023-04-05T19:08

2023-04-05T19:08

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Варшавском шоссе, в районе дома 7 (при движении в сторону центра) произошло возгорание строительного мусора... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230404/pozhar-1863014594.html

москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия