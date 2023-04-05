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На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор - РИА Новости, 05.04.2023
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19:08 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/pozhar-1863312188.html
На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор
На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор - РИА Новости, 05.04.2023
На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор
Строительный мусор загорелся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:08
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Варшавском шоссе, в районе дома 7 (при движении в сторону центра) произошло возгорание строительного мусора... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Варшавском шоссе в Москве загорелся строительный мусор

На Варшавском шоссе в Москве в районе дома 7 произошло возгорание строительного мусора

© Кадр видео очевидцаГорящий мусор на проезжей части Варшавского шоссе в Москве
Горящий мусор на проезжей части Варшавского шоссе в Москве
© Кадр видео очевидца
Горящий мусор на проезжей части Варшавского шоссе в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На Варшавском шоссе, в районе дома 7 (при движении в сторону центра) произошло возгорание строительного мусора... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
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