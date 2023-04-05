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ВС России пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР
ВС России пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
ВС России пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:25
2023-04-05T14:25
2023-04-05T14:39
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп противника, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Никольское и Новополь ДНР."Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли деятельность трех диверсионных групп в ДНР
Минобороны России: Киев на Южнодонецком и Запорожском направлениях потерял до 30 военных