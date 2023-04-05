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Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении

Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023

Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 410 солдат противника, два БТР, четыре бронемашины, танк и гаубицу, заявили в среду... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:24

2023-04-05T14:24

2023-04-05T14:31

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 410 солдат противника, два БТР, четыре бронемашины, танк и гаубицу, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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