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Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 05.04.2023 (обновлено: 14:31 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/poteri-1863207561.html
Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023
Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 410 солдат противника, два БТР, четыре бронемашины, танк и гаубицу, заявили в среду... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:24
2023-04-05T14:31
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 410 солдат противника, два БТР, четыре бронемашины, танк и гаубицу, заявили в среду в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Украинская армия потеряла свыше 410 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 410 солдат ВСУ, два БТР на Донецком направлении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 410 солдат противника, два БТР, четыре бронемашины, танк и гаубицу, заявили в среду в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников", - уточнили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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