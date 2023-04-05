https://ria.ru/20230405/postradavshaya-1863295966.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Владимировки в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле Владимировки в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Владимировки в ДНР

Женщина получила ранение при обстреле Владимировки в Волновахском районе ДНР, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:10

2023-04-05T18:10

2023-04-05T18:10

специальная военная операция на украине

сша

донецкая народная республика

сцкк

волновахский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Женщина получила ранение при обстреле Владимировки в Волновахском районе ДНР, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 апреля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Проценко, 23, ранена женщина 1950 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Согласно информации представительства, населенный пункт Владимировка подвергся обстрелу в 14.00. По нему было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

сша

донецкая народная республика

волновахский район

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сша, донецкая народная республика, сцкк, волновахский район, происшествия