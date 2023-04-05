https://ria.ru/20230405/posly-1863254614.html

Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной

Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной - РИА Новости, 05.04.2023

Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выразил надежду, что работа послов в России будет интересной и будет направлена на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:18

2023-04-05T16:18

2023-04-05T16:18

россия

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586080467_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_76ede77040051d02cd7460481ffefd9d.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выразил надежду, что работа послов в России будет интересной и будет направлена на разрешение тех проблем, которые стоят перед страной и всем миром. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии. Он также пожелал иностранным послам успехов.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, в мире