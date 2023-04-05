https://ria.ru/20230405/posly-1863254614.html
Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной
Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной - РИА Новости, 05.04.2023
Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выразил надежду, что работа послов в России будет интересной и будет направлена на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:18
2023-04-05T16:18
2023-04-05T16:18
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выразил надежду, что работа послов в России будет интересной и будет направлена на разрешение тех проблем, которые стоят перед страной и всем миром. Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии. Он также пожелал иностранным послам успехов.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин выразил надежду, что работа послов в России будет интересной
Принимая грамоты у послов, Путин выразил надежду, что их работа в России будет интересной
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выразил надежду, что работа послов в России будет интересной и будет направлена на разрешение тех проблем, которые стоят перед страной и всем миром.
Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.
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"Надеюсь, что работа в России будет интересной для вас с профессиональной точки зрения, позволит лучше узнать нашу страну, глубже познакомиться с ее историей, культурой, и будет направлена на разрешение тех проблем, перед которыми стоит весь мир. Перед которыми стоит и наша страна", - сказал Путин.
Он также пожелал иностранным послам успехов.
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