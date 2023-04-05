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Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге
Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге - РИА Новости, 05.04.2023
Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что вновь прибывшие в Россию послы иностранных государств будут вовлечены в политический диалог, решение... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:56
2023-04-05T15:56
2023-04-05T16:11
россия
владимир путин
евросоюз
сша
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что вновь прибывшие в Россию послы иностранных государств будут вовлечены в политический диалог, решение социально-экономических и гуманитарных вопросов. "Вам поручена почетная и одновременно ответственная миссия представлять ваши государства в России. Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот."И вы можете быть уверены, что любые ваши начинания и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку как российских властей, так и наших деловых и общественных кругов", - заверил президент.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евросоюз, сша, дания, в мире
Россия, Владимир Путин, Евросоюз, США, Дания, В мире
Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге
Путин надеется на активное участие иностранных послов в России в политическом диалоге
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что вновь прибывшие в Россию послы иностранных государств будут вовлечены в политический диалог, решение социально-экономических и гуманитарных вопросов.
"Вам поручена почетная и одновременно ответственная миссия представлять ваши государства в России. Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
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"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному продуктивному взаимодействия государств. Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами", - сказал Путин.
"И вы можете быть уверены, что любые ваши начинания и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку как российских властей, так и наших деловых и общественных кругов", - заверил президент.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
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