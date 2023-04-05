https://ria.ru/20230405/posly-1863243461.html

Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге

Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге - РИА Новости, 05.04.2023

Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что вновь прибывшие в Россию послы иностранных государств будут вовлечены в политический диалог, решение... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:56

2023-04-05T15:56

2023-04-05T16:11

россия

владимир путин

евросоюз

сша

дания

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что вновь прибывшие в Россию послы иностранных государств будут вовлечены в политический диалог, решение социально-экономических и гуманитарных вопросов. "Вам поручена почетная и одновременно ответственная миссия представлять ваши государства в России. Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот."И вы можете быть уверены, что любые ваши начинания и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку как российских властей, так и наших деловых и общественных кругов", - заверил президент.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, евросоюз, сша, дания, в мире