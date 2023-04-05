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"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России - РИА Новости, 05.04.2023
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17:34 05.04.2023 (обновлено: 23:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html
"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России
"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России - РИА Новости, 05.04.2023
"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России
Президент принял в Кремле верительные грамоты от вновь назначенных глав иностранных дипмиссий и выступил с речью о внешней политике. О чем говорил Владимир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:34
2023-04-05T23:35
россия
владимир путин
сша
москва
опек
евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент принял в Кремле верительные грамоты от вновь назначенных глав иностранных дипмиссий и выступил с речью о внешней политике. О чем говорил Владимир Путин — в материале РИА Новости.О пожеланиях новым послам"Исходим из того, что вы будете вовлечены в политический диалог, гуманитарные вопросы", — заявил глава государства, принимая верительные грамоты.Также он рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях. "Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой Концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", — отметил Путин.Глобальная ситуация сейчас непростая, накопилось много противоречий. "Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами", — подчеркнул российский лидер.О "Северных потоках" и АрктикеОбращаясь к послу Дании, Путин напомнил, что страны исторически связаны, действовали вместе на Балтике. "Однако сейчас в Балтийском море неспокойно", — добавил он.Москва по-прежнему выступает за создание международной комиссии по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и надеется, что датская сторона это поддержит.Коснулся президент и проблем Арктики. Говоря об отношениях с Норвегией, Путин указал: "Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран Арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов".О коллективном Западе"Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", — это Путин адресовал прежде всего американскому послу.Москва же выступает за общение с Вашингтоном на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела.Президент также признал серьезные проблемы с Евросоюзом. Но Москва рассчитывает на постепенное восстановление взаимодействия.О Ближнем ВостокеПоследние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост, сообщил глава государства. И уточнил: Россия по-прежнему поддерживает территориальную целостность этой страны.Москва также продолжит помогать Сирии в ликвидации последствий стихийных бедствий и политическом восстановлении."Сирия — наш надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом", — пояснил президент.О Латинской АмерикеПутин отметил взвешенный подход Мексики к решению мировых проблем и выразил надежду на укрепление связей."Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговли, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве. И конечно, открыты к расширению научных, культурных и туристических обменов", — перечислил российский лидер.Говоря о Парагвае, он напомнил о вкладе выходцев из России в развитие страны. "Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки, и мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке", — сказал президент.О саммите Россия — Африка"В присутствии уважаемых послов Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и Гвинейской Республики хотел бы напомнить, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия — Африка, — продолжил Путин. — Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций".Особо президент отметил укрепление связей с Экваториальной Гвинеей, в том числе в энергетике и в рамках ОПЕК+.Друзья и врагиОпрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что обращение Путина к послам при вручении верительных грамот стало продолжением принятой накануне новой Концепции внешней политики."К сожалению, Россия вынуждена ранжировать государства на дружественные, недружественные и нейтральные. Так Москва демонстрирует, что многие страны не соответствуют нашим представлениям о цивилизованном мире. В связи с этим Путин решил объяснить каждому послу свое видение реальности, то, что им придется учитывать. Особенно это касается представителей США и Евросоюза", — объясняет политолог Алексей Мухин.Заместитель директора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов подчеркнул: сегодня Вашингтон — главный противник Москвы, так как именно Белый дом консолидировал Запад на антироссийской основе и создал предпосылки для военного конфликта на Украине. "США организовали кровавый государственный переворот в Киеве и привели к власти политический режим, наследником которого стал Владимир Зеленский. Американцы подготовили Украину к военному противостоянию с Россией и поощряют ее евро-атлантические устремления", — напомнил эксперт.Вместе с тем Кремль не рассматривает конфликт с Западом как нечто постоянное, добавил он. Россия не считает себя врагом США и ЕС — это они воспринимают Москву в таком качестве. Как только та сторона изменит риторику, диалог возобновится.
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россия, владимир путин, сша, москва, опек, евросоюз, северный поток
Россия, Владимир Путин, США, Москва, ОПЕК, Евросоюз, Северный поток

"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент принял в Кремле верительные грамоты от вновь назначенных глав иностранных дипмиссий и выступил с речью о внешней политике. О чем говорил Владимир Путин — в материале РИА Новости.

О пожеланиях новым послам

"Исходим из того, что вы будете вовлечены в политический диалог, гуманитарные вопросы", — заявил глава государства, принимая верительные грамоты.
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Также он рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях. "Именно такие подходы заложены в утвержденной на днях новой Концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулированы системы взглядов на национальные интересы нашей страны в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии", — отметил Путин.
Глобальная ситуация сейчас непростая, накопилось много противоречий. "Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами", — подчеркнул российский лидер.

О "Северных потоках" и Арктике

Обращаясь к послу Дании, Путин напомнил, что страны исторически связаны, действовали вместе на Балтике. "Однако сейчас в Балтийском море неспокойно", — добавил он.
Москва по-прежнему выступает за создание международной комиссии по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и надеется, что датская сторона это поддержит.
Коснулся президент и проблем Арктики. Говоря об отношениях с Норвегией, Путин указал: "Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран Арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов".

О коллективном Западе

"Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", — это Путин адресовал прежде всего американскому послу.
Москва же выступает за общение с Вашингтоном на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси перед началом церемонии вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент также признал серьезные проблемы с Евросоюзом. Но Москва рассчитывает на постепенное восстановление взаимодействия.

О Ближнем Востоке

Последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост, сообщил глава государства. И уточнил: Россия по-прежнему поддерживает территориальную целостность этой страны.
Москва также продолжит помогать Сирии в ликвидации последствий стихийных бедствий и политическом восстановлении.
"Сирия — наш надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом", — пояснил президент.

О Латинской Америке

Путин отметил взвешенный подход Мексики к решению мировых проблем и выразил надежду на укрепление связей.
"Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговли, в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве. И конечно, открыты к расширению научных, культурных и туристических обменов", — перечислил российский лидер.
Говоря о Парагвае, он напомнил о вкладе выходцев из России в развитие страны. "Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки, и мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке", — сказал президент.

О саммите Россия — Африка

"В присутствии уважаемых послов Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и Гвинейской Республики хотел бы напомнить, что в июле в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия — Африка, — продолжил Путин. — Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций".
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Особо президент отметил укрепление связей с Экваториальной Гвинеей, в том числе в энергетике и в рамках ОПЕК+.

Друзья и враги

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что обращение Путина к послам при вручении верительных грамот стало продолжением принятой накануне новой Концепции внешней политики.
"К сожалению, Россия вынуждена ранжировать государства на дружественные, недружественные и нейтральные. Так Москва демонстрирует, что многие страны не соответствуют нашим представлениям о цивилизованном мире. В связи с этим Путин решил объяснить каждому послу свое видение реальности, то, что им придется учитывать. Особенно это касается представителей США и Евросоюза", — объясняет политолог Алексей Мухин.
Заместитель директора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов подчеркнул: сегодня Вашингтон — главный противник Москвы, так как именно Белый дом консолидировал Запад на антироссийской основе и создал предпосылки для военного конфликта на Украине. "США организовали кровавый государственный переворот в Киеве и привели к власти политический режим, наследником которого стал Владимир Зеленский. Американцы подготовили Украину к военному противостоянию с Россией и поощряют ее евро-атлантические устремления", — напомнил эксперт.
Вместе с тем Кремль не рассматривает конфликт с Западом как нечто постоянное, добавил он. Россия не считает себя врагом США и ЕС — это они воспринимают Москву в таком качестве. Как только та сторона изменит риторику, диалог возобновится.
 
РоссияВладимир ПутинСШАМоскваОПЕКЕвросоюзСеверный поток
 
 
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