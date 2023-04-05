США катятся в ад. Трамп после суда дал страшный прогноз и напал на Байдена
© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
© AP Photo / Rebecca Blackwell
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Экс-президенту Дональду Трампу официально предъявили обвинения в 34 уголовных преступлениях. Вопреки ожиданиям, его не заключили под стражу. Но судебное разбирательство продолжится.
От "проступка" к "тяжким"
По версии следствия, в 2016-м Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи. Деньги он взял из предвыборного фонда, оформив как гонорар юриста Майкла Коэна. Тот в 2018-м признался в фальсификации и получил три года тюрьмы. Тогда Трамп был действующим главой государства, и привлечь его к ответственности не удалось.
© AP Photo / Matt SaylesСторми Дэниэлс
© AP Photo / Matt Sayles
Сторми Дэниэлс
Теперь же против экс-президента выдвинули более тридцати обвинений, содержание которых до четвертого апреля оставалось тайной даже для него самого. Все связаны с различными случаями фальсификации документов. Трамп виновным себя не признал.
© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Перед заседанием суда у него взяли отпечатки пальцев. Однако после оглашения обвинений наручники не надели и отпустили без залога.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, ведущий дело, предварительно консультировался на этот счет с представителями Секретной службы и суда Нью-Йорка. Пришли к выводу, что в данном случае обвиняемый не может скрыться, поэтому не все стандартные процедуры нужны. Дело в том, что по федеральному закону Трампа и его жену Меланию пожизненно охраняет Секретная службы. То есть он и так под присмотром.
© AP Photo / Yuki IwamuraОкружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке
© AP Photo / Yuki Iwamura
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг прибывает в офис в Нью-Йорке
Фальсификацию деловой документации в штате Нью-Йорк можно расценивать как "проступок". Однако Брэгг переквалифицировал обвинение в "тяжкое преступление". Хотя и класса E — самого низкого уровня подобных правонарушений в уголовном кодексе.
Наказание по каждому такому эпизоду — до четырех лет тюрьмы. Но столь суровый вердикт крайне маловероятен. "Никто не попадает в решетку, если это первое преступление", — объяснил Yahoo News источник в правоохранительных органах.
Тем не менее теоретически Трампу грозит срок в 136 лет.
Адвокат Джо Такопина уже обозначил линию защиты: "Это не фальшивые записи (о выплатах. — Прим. ред.). Но если даже так, то проступки выходят далеко за пределы срока давности".
Призывы к поддержке
Накануне суда в разных штатах страны прошли акции в защиту экс-президента. В Калифорнии на митинге возникла драка, арестовали 33-летнего мужчину.
Неделей ранее Трамп, намекнув на предстоящий арест, призвал сторонников протестовать и "вернуть нашу нацию" — лозунг, выдвинутый им незадолго до штурма Капитолия 6 января 2021-го.
Поэтому полицию в Нью-Йорке привели в состояние повышенной готовности.
© AFP 2023 / ED JONESБывший президент США Дональд Трамп прибывает на заседание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп прибывает на заседание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Бывший детектив Майкл Алькасар рассказал CBS, что только в здание суда направили более сотни стражей порядка. Почти 35 тысяч силовиков вышли на улицы города. "Наши руководители изучили события 6 января и сделали выводы", — отметил Алькасар.
Десятки агентов Секретной службы координировали свои действия с ФБР, судебными приставами и полицией.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил сторонников Трампа, что городские власти без колебаний арестуют и предъявят обвинения любому, кто нарушит закон.
© AP Photo / Eduardo MunozЭрик Адамс
© AP Photo / Eduardo Munoz
Эрик Адамс
"Хотя у нас нет конкретных угроз, такие люди, как Марджори Тейлор Грин (ультраправая конгрессвумен. — Прим. ред.), распространяют дезинформацию и разжигают ненависть. Пока вы здесь, ведите себя прилично", — посоветовал мэр.
Во вторник ограничили движение по прилегающим к зданию суда улицам.
Холодный нью-йоркский прием
Тем не менее обошлось без серьезных эксцессов. Лишь в нескольких местах возникли стычки противников и сторонников Трампа.
© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Нью-Йорк — традиционная вотчина демократов. Республиканцев там не жалуют. Сподвижники Трампа приехали и из других регионов, но в начале рабочей недели не все желающие смогли это сделать.
Ночь перед судом экс-президент провел в пентхаусе собственного небоскреба на Манхэттене. Он помахал рукой собравшимся у "Башни Трампа", но от речей воздержался.
© AP Photo / Mary AltafferТолпа собравшаяся в поддержку Дональда Трампа перед зданием окружного суда Манхэттена
© AP Photo / Mary Altaffer
Толпа собравшаяся в поддержку Дональда Трампа перед зданием окружного суда Манхэттена
"Их было намного меньше, чем представителей полиции и Секретной службы на Пятой авеню, с которыми соперничали журналисты", — сообщил New York Magazine о сторонниках Трампа. Один из видных деятелей трамповского движения MAGA Дион Чини объяснил это страхом "потерять работу, средства к существованию из-за того, что фотография попадет в интернет".
Небольшая группа провела демонстрацию с баннером "Завершить стену, Трамп 24", имея в виду предложение экс-президента построить заграждения на границе с Мексикой и предстоящую избирательную кампанию.
Марджори Тейлор Грин возглавила акцию в парке возле здания суда. Однако и там было немноголюдно.
© AP Photo / Jose Luis MaganaЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Jose Luis Magana
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
"Беспокоит ли массовая мобилизация в стиле 6 января в поддержку Трампа? Нет, — заявила CNN Меган Конрой, бывший следователь в специальном комитете палаты представителей. — Беспокоит ли возможность нападений на окружного прокурора Манхэттена, членов Демпартии, других лиц или организаций, на которых Трамп пытался натравить своих последователей? Конечно".
Научный руководитель Института стратегического диалога, отслеживающего онлайн-угрозы, Кэтрин Кенелли считает, что трамписты, как и полиция, хорошо запомнили штурм Капитолия и теперь ведут себя сдержанно.
Ответ Трампа
После оглашения обвинений экс-президент отбыл во флоридское поместье Мар-а-Лаго, где прокомментировал ситуацию.
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAБывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Он в очередной раз указал, что это дело политическое. К слову, Белый дом в день суда заявил, что трамповский кейс "не в фокусе внимания" президента Джо Байдена.
Бывший глава государства также сообщил, что обвинение предлагало ему урегулировать все в досудебном порядке. Но он отказался.
Нынешнее американское руководство опасно, поскольку способно развязать третью мировую войну. "Мы не так далеки от этого, верите вы этому или нет", — подчеркнул Трамп.
И добавил: "Президентские выборы в 2020-м могли быть в нашу пользу. Не в мою, а в нашу, поскольку страна катится в ад".
Прошелся он и по другим решениям администрации Байдена, назвав уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США.
Что дальше?
Следующее заседание назначили на декабрь. Предполагается, что это будут уже слушания по существу. Процесс, отмечают наблюдатели, затянется надолго.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezСторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа возле офиса окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке
Кроме того, создан прецедент, и теперь возможны другие обвинения.
Во-первых, вмешательство в выборы в Джорджии. Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис подозревает Трампа в попытках отменить итоги президентского голосования в штате в 2020-м.
Во-вторых, продолжается расследование событий 6 января 2021-го. Федеральное большое жюри в Вашингтоне готово предъявить экс-президенту обвинения в препятствовании официальному разбирательству, сговоре с целью мошенничества и призывах к восстанию.
Наконец, специальный прокурор проверяет, мог ли Трамп сознательно мешать возвращению в Национальный архив секретных документов, которые он противозаконно хранил в Мар-а-Лаго.
Как бы то ни было, даже если бывшего главу государства осудят, это не помешает ему продолжать предвыборную кампанию. И пока эффект от суда обратный тому, на который рассчитывали: рейтинги подросли, амплуа "жертвы режима" Трампа только на руку.