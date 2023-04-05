https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

США катятся в ад. Трамп после суда дал страшный прогноз и напал на Байдена

США катятся в ад. Трамп после суда дал страшный прогноз и напал на Байдена - РИА Новости, 05.04.2023

США катятся в ад. Трамп после суда дал страшный прогноз и напал на Байдена

Экс-президенту Дональду Трампу официально предъявили обвинения в 34 уголовных преступлениях. Вопреки ожиданиям, его не заключили под стражу. Но судебное... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:57

2023-04-05T11:57

2023-04-05T13:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Экс-президенту Дональду Трампу официально предъявили обвинения в 34 уголовных преступлениях. Вопреки ожиданиям, его не заключили под стражу. Но судебное разбирательство продолжится.От "проступка" к "тяжким"По версии следствия, в 2016-м Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи. Деньги он взял из предвыборного фонда, оформив как гонорар юриста Майкла Коэна. Тот в 2018-м признался в фальсификации и получил три года тюрьмы. Тогда Трамп был действующим главой государства, и привлечь его к ответственности не удалось.Теперь же против экс-президента выдвинули более тридцати обвинений, содержание которых до четвертого апреля оставалось тайной даже для него самого. Все связаны с различными случаями фальсификации документов. Трамп виновным себя не признал.Перед заседанием суда у него взяли отпечатки пальцев. Однако после оглашения обвинений наручники не надели и отпустили без залога.Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, ведущий дело, предварительно консультировался на этот счет с представителями Секретной службы и суда Нью-Йорка. Пришли к выводу, что в данном случае обвиняемый не может скрыться, поэтому не все стандартные процедуры нужны. Дело в том, что по федеральному закону Трампа и его жену Меланию пожизненно охраняет Секретная службы. То есть он и так под присмотром.Фальсификацию деловой документации в штате Нью-Йорк можно расценивать как "проступок". Однако Брэгг переквалифицировал обвинение в "тяжкое преступление". Хотя и класса E — самого низкого уровня подобных правонарушений в уголовном кодексе.Наказание по каждому такому эпизоду — до четырех лет тюрьмы. Но столь суровый вердикт крайне маловероятен. "Никто не попадает в решетку, если это первое преступление", — объяснил Yahoo News источник в правоохранительных органах.Тем не менее теоретически Трампу грозит срок в 136 лет.Адвокат Джо Такопина уже обозначил линию защиты: "Это не фальшивые записи (о выплатах. — Прим. ред.). Но если даже так, то проступки выходят далеко за пределы срока давности".Призывы к поддержкеНакануне суда в разных штатах страны прошли акции в защиту экс-президента. В Калифорнии на митинге возникла драка, арестовали 33-летнего мужчину.Неделей ранее Трамп, намекнув на предстоящий арест, призвал сторонников протестовать и "вернуть нашу нацию" — лозунг, выдвинутый им незадолго до штурма Капитолия 6 января 2021-го.Поэтому полицию в Нью-Йорке привели в состояние повышенной готовности.Бывший детектив Майкл Алькасар рассказал CBS, что только в здание суда направили более сотни стражей порядка. Почти 35 тысяч силовиков вышли на улицы города. "Наши руководители изучили события 6 января и сделали выводы", — отметил Алькасар.Десятки агентов Секретной службы координировали свои действия с ФБР, судебными приставами и полицией.Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил сторонников Трампа, что городские власти без колебаний арестуют и предъявят обвинения любому, кто нарушит закон."Хотя у нас нет конкретных угроз, такие люди, как Марджори Тейлор Грин (ультраправая конгрессвумен. — Прим. ред.), распространяют дезинформацию и разжигают ненависть. Пока вы здесь, ведите себя прилично", — посоветовал мэр.Во вторник ограничили движение по прилегающим к зданию суда улицам.Холодный нью-йоркский приемТем не менее обошлось без серьезных эксцессов. Лишь в нескольких местах возникли стычки противников и сторонников Трампа.Нью-Йорк — традиционная вотчина демократов. Республиканцев там не жалуют. Сподвижники Трампа приехали и из других регионов, но в начале рабочей недели не все желающие смогли это сделать.Ночь перед судом экс-президент провел в пентхаусе собственного небоскреба на Манхэттене. Он помахал рукой собравшимся у "Башни Трампа", но от речей воздержался."Их было намного меньше, чем представителей полиции и Секретной службы на Пятой авеню, с которыми соперничали журналисты", — сообщил New York Magazine о сторонниках Трампа. Один из видных деятелей трамповского движения MAGA Дион Чини объяснил это страхом "потерять работу, средства к существованию из-за того, что фотография попадет в интернет".Небольшая группа провела демонстрацию с баннером "Завершить стену, Трамп 24", имея в виду предложение экс-президента построить заграждения на границе с Мексикой и предстоящую избирательную кампанию.Марджори Тейлор Грин возглавила акцию в парке возле здания суда. Однако и там было немноголюдно."Беспокоит ли массовая мобилизация в стиле 6 января в поддержку Трампа? Нет, — заявила CNN Меган Конрой, бывший следователь в специальном комитете палаты представителей. — Беспокоит ли возможность нападений на окружного прокурора Манхэттена, членов Демпартии, других лиц или организаций, на которых Трамп пытался натравить своих последователей? Конечно".Научный руководитель Института стратегического диалога, отслеживающего онлайн-угрозы, Кэтрин Кенелли считает, что трамписты, как и полиция, хорошо запомнили штурм Капитолия и теперь ведут себя сдержанно.Ответ ТрампаПосле оглашения обвинений экс-президент отбыл во флоридское поместье Мар-а-Лаго, где прокомментировал ситуацию.Он в очередной раз указал, что это дело политическое. К слову, Белый дом в день суда заявил, что трамповский кейс "не в фокусе внимания" президента Джо Байдена.Бывший глава государства также сообщил, что обвинение предлагало ему урегулировать все в досудебном порядке. Но он отказался.Нынешнее американское руководство опасно, поскольку способно развязать третью мировую войну. "Мы не так далеки от этого, верите вы этому или нет", — подчеркнул Трамп.И добавил: "Президентские выборы в 2020-м могли быть в нашу пользу. Не в мою, а в нашу, поскольку страна катится в ад".Прошелся он и по другим решениям администрации Байдена, назвав уход из Афганистана самым позорным моментом в истории США.Что дальше?Следующее заседание назначили на декабрь. Предполагается, что это будут уже слушания по существу. Процесс, отмечают наблюдатели, затянется надолго.Кроме того, создан прецедент, и теперь возможны другие обвинения.Во-первых, вмешательство в выборы в Джорджии. Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис подозревает Трампа в попытках отменить итоги президентского голосования в штате в 2020-м.Во-вторых, продолжается расследование событий 6 января 2021-го. Федеральное большое жюри в Вашингтоне готово предъявить экс-президенту обвинения в препятствовании официальному разбирательству, сговоре с целью мошенничества и призывах к восстанию.Наконец, специальный прокурор проверяет, мог ли Трамп сознательно мешать возвращению в Национальный архив секретных документов, которые он противозаконно хранил в Мар-а-Лаго.Как бы то ни было, даже если бывшего главу государства осудят, это не помешает ему продолжать предвыборную кампанию. И пока эффект от суда обратный тому, на который рассчитывали: рейтинги подросли, амплуа "жертвы режима" Трампа только на руку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, фбр, арест трампа