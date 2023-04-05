https://ria.ru/20230405/pokhischenie-1863058043.html

На востоке Мексики вооруженные люди похитили журналиста

На востоке Мексики вооруженные люди похитили журналиста - РИА Новости, 05.04.2023

На востоке Мексики вооруженные люди похитили журналиста

Репортер мексиканского регионального издания Presente Veracrus Рикардо Вильянуэва похищен вооруженными людьми, его местоположение неизвестно, сообщили его... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:22

2023-04-05T02:22

2023-04-05T02:24

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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Репортер мексиканского регионального издания Presente Veracrus Рикардо Вильянуэва похищен вооруженными людьми, его местоположение неизвестно, сообщили его коллеги. "Коллега-журналист Рикардо Вильянуэва не вышел на связь спустя 15 часов после того, как его похитили ...Люди в капюшонах с винтовками захватили нашего репортера полицейской хроники, когда он ремонтировал свой мотоцикл в мастерской, расположенной на улице Агрикультура в районе Ласаро Карденас", - говорится в сообщениях на странице издания в Facebook*.В региональной полиции сообщили, что с вечера в понедельник организовали поисковую операцию, в рамках которой на ключевых дорогах проходят круглосуточные проверки автотранспорта. Отец похищенного и директор издания, в котором работал 27-летний репортер, Хесус Вильянуэва, рассказал журналистам, что его сын незадолго до похищения получил предупреждение от местной полиции, что его могут похитить. По данным организации Articulo 19, в 2022 году в Мексике были убиты 12 журналистов, это повторение рекордных цифр 2017 года. За четыре с небольшим года были убиты 37 работников СМИ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230402/pozhar-1862417248.html

https://ria.ru/20230329/meksika-1861410598.html

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в мире, мексика, россия