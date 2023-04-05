https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html

Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных

Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных - РИА Новости, 05.04.2023

Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных

В выходные в Москве ожидается шикарная погода с солнцем, без осадков и температурой до плюс 12, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:35

2023-04-05T11:35

2023-04-05T11:46

москва

общество

татьяна позднякова

погода

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается шикарная погода с солнцем, без осадков и температурой до плюс 12, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону - минус 1 - плюс 4, то есть, в Москве она будет от нуля до плюс 2 градусов. Дневная температура будет в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, в Москве - плюс 10 - плюс 12 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что температура воздуха будет чуть выше климатической нормы."Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а это значит солнце нас порадует. Погода вполне комфортная для отдыха", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html

https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863119557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, общество, татьяна позднякова, погода, россия