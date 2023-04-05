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Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных - РИА Новости, 05.04.2023
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11:35 05.04.2023 (обновлено: 11:46 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/pogoda-1863131134.html
Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных
Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных - РИА Новости, 05.04.2023
Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных
В выходные в Москве ожидается шикарная погода с солнцем, без осадков и температурой до плюс 12, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:35
2023-04-05T11:46
москва
общество
татьяна позднякова
погода
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается шикарная погода с солнцем, без осадков и температурой до плюс 12, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону - минус 1 - плюс 4, то есть, в Москве она будет от нуля до плюс 2 градусов. Дневная температура будет в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, в Москве - плюс 10 - плюс 12 градусов", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что температура воздуха будет чуть выше климатической нормы."Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а это значит солнце нас порадует. Погода вполне комфортная для отдыха", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html
https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863119557.html
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москва, общество, татьяна позднякова, погода, россия
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода, Россия
Синоптик пообещала москвичам шикарную погоду на выходных

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается шикарная погода, солнечно и без осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожий на Пушкинской набережной в Москве
Прохожий на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожий на Пушкинской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается шикарная погода с солнцем, без осадков и температурой до плюс 12, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре. Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону - минус 1 - плюс 4, то есть, в Москве она будет от нуля до плюс 2 градусов. Дневная температура будет в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, в Москве - плюс 10 - плюс 12 градусов", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.
"Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а это значит солнце нас порадует. Погода вполне комфортная для отдыха", - добавила Позднякова.
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