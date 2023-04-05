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Подснежники зацвели на природных территориях Москвы
Подснежники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 06.04.2023
Подснежники зацвели на природных территориях Москвы
Подснежники зацвели на природных территориях столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T15:14
2023-04-05T15:14
2023-04-06T20:26
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подснежники зацвели на природных территориях столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На природных территориях зацвели подснежники. Их можно увидеть в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что также в природно-историческом парке "Битцевский лес" можно полюбоваться цветением чистяка весеннего, а в Бирюлёвском дендропарке и природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево"и "Измайлово" цветением мать-и-мачехи . "Подснежников, или галантусов, насчитывается около 20 видов, но в Москве в естественной среде произрастает только подснежник белоснежный", - добавили в сообщении. В публикации напомнили, что собирать дикие растения нельзя, при этом места произрастания раннецветущих растений необходимо обходить по организованным дорожкам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подснежники зацвели на природных территориях столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"На природных территориях зацвели подснежники. Их можно увидеть в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в публикации комплекса
.
Отмечается, что также в природно-историческом парке "Битцевский лес" можно полюбоваться цветением чистяка весеннего, а в Бирюлёвском дендропарке и природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево"и "Измайлово" цветением мать-и-мачехи .
"Подснежников, или галантусов, насчитывается около 20 видов, но в Москве в естественной среде произрастает только подснежник белоснежный", - добавили в сообщении.
В публикации напомнили, что собирать дикие растения нельзя, при этом места произрастания раннецветущих растений необходимо обходить по организованным дорожкам.
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