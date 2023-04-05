https://ria.ru/20230405/podsnezhniki-1863599650.html

Подснежники зацвели на природных территориях Москвы

Подснежники зацвели на природных территориях Москвы - РИА Новости, 06.04.2023

Подснежники зацвели на природных территориях Москвы

Подснежники зацвели на природных территориях столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-05T15:14

2023-04-05T15:14

2023-04-06T20:26

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подснежники зацвели на природных территориях столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На природных территориях зацвели подснежники. Их можно увидеть в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что также в природно-историческом парке "Битцевский лес" можно полюбоваться цветением чистяка весеннего, а в Бирюлёвском дендропарке и природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево"и "Измайлово" цветением мать-и-мачехи . "Подснежников, или галантусов, насчитывается около 20 видов, но в Москве в естественной среде произрастает только подснежник белоснежный", - добавили в сообщении. В публикации напомнили, что собирать дикие растения нельзя, при этом места произрастания раннецветущих растений необходимо обходить по организованным дорожкам.

https://ria.ru/20230403/oreshnik-1862874780.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва