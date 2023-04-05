https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html

Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон

Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон - РИА Новости, 05.04.2023

Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон

Почти 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Московской области в течение зимнего сезона 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба министерства культуры РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:11

2023-04-05T15:11

2023-04-05T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589795599_0:334:3047:2047_1920x0_80_0_0_9637dab638e4056a1bcde32bbe357a79.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Московской области в течение зимнего сезона 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.Всего прошедшей зимой в регионе работали 20 горнолыжных курортов. Самым посещаемым стал курорт "Сорочаны" в Дмитровском городском округе, на втором месте по посещаемости - клубы "Волен" и "Степаново", которые расположены также в Дмитровском округе, на третьем месте – тюбинг-парк "Елагино" в Наро-Фоминске, отмечается в сообщении."Мы принимали туристов из Подмосковья, Москвы и других регионов, многие отдыхали целыми семьями и компаниями. Приятно отмечать, что с каждым годом число гостей наших горнолыжных курортов растет – в этом году их посетили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом", - приводятся в сообщении слова министр культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

https://ria.ru/20230404/uslugi-1863017865.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), наро-фоминск