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Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:11 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html
Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон
Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон - РИА Новости, 05.04.2023
Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон
Почти 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Московской области в течение зимнего сезона 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба министерства культуры РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:11
2023-04-05T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Московской области в течение зимнего сезона 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.Всего прошедшей зимой в регионе работали 20 горнолыжных курортов. Самым посещаемым стал курорт "Сорочаны" в Дмитровском городском округе, на втором месте по посещаемости - клубы "Волен" и "Степаново", которые расположены также в Дмитровском округе, на третьем месте – тюбинг-парк "Елагино" в Наро-Фоминске, отмечается в сообщении."Мы принимали туристов из Подмосковья, Москвы и других регионов, многие отдыхали целыми семьями и компаниями. Приятно отмечать, что с каждым годом число гостей наших горнолыжных курортов растет – в этом году их посетили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом", - приводятся в сообщении слова министр культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
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московская область (подмосковье), наро-фоминск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск

Почти 1,2 млн человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья за сезон

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Сорочаны" в Московской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Сорочаны" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Московской области в течение зимнего сезона 2022-2023 годов, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Всего прошедшей зимой в регионе работали 20 горнолыжных курортов. Самым посещаемым стал курорт "Сорочаны" в Дмитровском городском округе, на втором месте по посещаемости - клубы "Волен" и "Степаново", которые расположены также в Дмитровском округе, на третьем месте – тюбинг-парк "Елагино" в Наро-Фоминске, отмечается в сообщении.
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"Мы принимали туристов из Подмосковья, Москвы и других регионов, многие отдыхали целыми семьями и компаниями. Приятно отмечать, что с каждым годом число гостей наших горнолыжных курортов растет – в этом году их посетили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом", - приводятся в сообщении слова министр культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-Фоминск
 
 
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