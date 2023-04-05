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Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023
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17:13 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/plan-1863275721.html
Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто
Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023
Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто
НАТО не должна становиться антикитайской организацией, а Европе вместо соперничества лучше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:13
2023-04-05T17:13
в мире
китай
европа
венгрия
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. НАТО не должна становиться антикитайской организацией, а Европе вместо соперничества лучше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы думаем, что отношения с Китаем нельзя описывать как отношения военного рода. Даже так: чем меньше мы будем описывать отношения с Китаем как военные отношения, тем лучше. С любой точки зрения лучше. И мы ни в коем случае не хотели бы, чтобы НАТО стала своего рода "антикитайским" органом. Мы не хотим, чтобы НАТО стала блоком-противником Китая... Вместо соперничества мы верим во взаимовыгодное сотрудничество и видим его важность", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной их соцсетей. По его словам, взаимовыгодное сотрудничество Европы и Китая не только возможно, но и необходимо. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что Будапешт "поддерживает китайский мирный план (по Украине) по двум причинам: он существует, и речь в нем идет о мире". Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. Он отмечал, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы.
https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html
https://ria.ru/20230404/postavki-1863036204.html
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в мире, китай, европа, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Китай, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Европе вместо соперничества лучше развивать сотрудничество с Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. НАТО не должна становиться антикитайской организацией, а Европе вместо соперничества лучше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы думаем, что отношения с Китаем нельзя описывать как отношения военного рода. Даже так: чем меньше мы будем описывать отношения с Китаем как военные отношения, тем лучше. С любой точки зрения лучше. И мы ни в коем случае не хотели бы, чтобы НАТО стала своего рода "антикитайским" органом. Мы не хотим, чтобы НАТО стала блоком-противником Китая... Вместо соперничества мы верим во взаимовыгодное сотрудничество и видим его важность", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной их соцсетей.
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По его словам, взаимовыгодное сотрудничество Европы и Китая не только возможно, но и необходимо.
Глава венгерского МИД также подчеркнул, что Будапешт "поддерживает китайский мирный план (по Украине) по двум причинам: он существует, и речь в нем идет о мире".
Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. Он отмечал, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы.
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