https://ria.ru/20230405/plan-1863275721.html

Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто

Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.04.2023

Будапешт поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил Сийярто

НАТО не должна становиться антикитайской организацией, а Европе вместо соперничества лучше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:13

2023-04-05T17:13

2023-04-05T17:13

в мире

китай

европа

венгрия

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. НАТО не должна становиться антикитайской организацией, а Европе вместо соперничества лучше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы думаем, что отношения с Китаем нельзя описывать как отношения военного рода. Даже так: чем меньше мы будем описывать отношения с Китаем как военные отношения, тем лучше. С любой точки зрения лучше. И мы ни в коем случае не хотели бы, чтобы НАТО стала своего рода "антикитайским" органом. Мы не хотим, чтобы НАТО стала блоком-противником Китая... Вместо соперничества мы верим во взаимовыгодное сотрудничество и видим его важность", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран НАТО. Его выступление транслировалось в одной их соцсетей. По его словам, взаимовыгодное сотрудничество Европы и Китая не только возможно, но и необходимо. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что Будапешт "поддерживает китайский мирный план (по Украине) по двум причинам: он существует, и речь в нем идет о мире". Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. Он отмечал, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы.

https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html

https://ria.ru/20230404/postavki-1863036204.html

китай

европа

венгрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, европа, венгрия, петер сийярто, нато