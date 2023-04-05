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Лукашенко пообещал, что вечерние переговоры с Путиным не будут долгими

Лукашенко пообещал, что вечерние переговоры с Путиным не будут долгими - РИА Новости, 05.04.2023

Лукашенко пообещал, что вечерние переговоры с Путиным не будут долгими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал журналистам, освещающим его встречу в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что вечерние переговоры не... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:54

2023-04-05T20:54

2023-04-05T20:54

белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал журналистам, освещающим его встречу в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, что вечерние переговоры не будут долгими, ведь завтра главы государств смогут еще пообщаться в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства. "Как Бог пошлет… Мы долго не будем: завтра ж еще целый день работать", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, когда могут закончиться переговоры, раз они начинаются так поздно вечером. Видеозапись фрагмента общения президента Белоруссии с журналистами перед началом встречи с Путиным разместил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

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белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире