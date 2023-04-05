https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html

Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай

Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай - РИА Новости, 05.04.2023

Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай

Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:46

россия

парагвай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что сотрудничество России и с Парагваем охватывает торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и другие сферы."Отмечу, что выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов, в том числе и армии. Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

парагвай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, парагвай, владимир путин, в мире