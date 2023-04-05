Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 05.04.2023 (обновлено: 15:46 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай - РИА Новости, 05.04.2023
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай
Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:40
2023-04-05T15:46
россия
парагвай
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что сотрудничество России и с Парагваем охватывает торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и другие сферы."Отмечу, что выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов, в том числе и армии. Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
россия
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, парагвай, владимир путин, в мире
Россия, Парагвай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай

Путин: Россия ценит, что люди с русскими корнями в Парагвае могут говорить на родном языке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"И мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке", - сказал Путин на вручении верительных грамот.
Он уточнил, что сотрудничество России и с Парагваем охватывает торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и другие сферы.
"Отмечу, что выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов, в том числе и армии. Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
РоссияПарагвайВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала