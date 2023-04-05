https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай - РИА Новости, 05.04.2023
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай
Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:40
2023-04-05T15:40
2023-04-05T15:46
россия
парагвай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что сотрудничество России и с Парагваем охватывает торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и другие сферы."Отмечу, что выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов, в том числе и армии. Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парагвай, владимир путин, в мире
Россия, Парагвай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, за что Россия ценит Парагвай
Путин: Россия ценит, что люди с русскими корнями в Парагвае могут говорить на родном языке
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"И мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для сохранения этнокультурной самобытности, национальных традиций и просто возможность свободно говорить на родном языке", - сказал Путин на вручении верительных грамот.
Он уточнил, что сотрудничество России и с Парагваем охватывает торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и другие сферы.
"Отмечу, что выходцы из России сыграли заметную роль в развитии Парагвая и становлении его институтов, в том числе и армии. Они помогали в создании парагвайской системы образования и науки", - подчеркнул глава государства.
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