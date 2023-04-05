https://ria.ru/20230405/pamyatnik-1863268227.html
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии - РИА Новости, 05.04.2023
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:52
2023-04-05T16:52
2023-04-05T17:11
россия
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_132:309:3224:2048_1920x0_80_0_0_21857d9f49c7d9afa1fae99ba618efad.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж"."Посольством в Софии Россией направлен в МИД Болгарии документ, нота. В ней выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По её словам, "в этой же ноте подчёркнута необходимость проведения болгарскими властями тщательного расследования всех подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности и недопущения таких преступных актов впредь".
https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_936:479:3028:2048_1920x0_80_0_0_2fbd7a9f2c2b60da58cd1dfe05f84bc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, в мире
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
Посольство России направило в МИД Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж".
"Посольством в Софии Россией направлен в МИД Болгарии документ, нота. В ней выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, "в этой же ноте подчёркнута необходимость проведения болгарскими властями тщательного расследования всех подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности и недопущения таких преступных актов впредь".
В Риге снова осквернили памятник Пушкину