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Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии - РИА Новости, 05.04.2023
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16:52 05.04.2023 (обновлено: 17:11 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/pamyatnik-1863268227.html
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии - РИА Новости, 05.04.2023
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии
Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:52
2023-04-05T17:11
россия
болгария
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж"."Посольством в Софии Россией направлен в МИД Болгарии документ, нота. В ней выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По её словам, "в этой же ноте подчёркнута необходимость проведения болгарскими властями тщательного расследования всех подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности и недопущения таких преступных актов впредь".
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россия, болгария, в мире
Россия, Болгария, В мире
Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии

Посольство России направило в МИД Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж".
"Посольством в Софии Россией направлен в МИД Болгарии документ, нота. В ней выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, "в этой же ноте подчёркнута необходимость проведения болгарскими властями тщательного расследования всех подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности и недопущения таких преступных актов впредь".
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