https://ria.ru/20230405/pamyatnik-1863268227.html

Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии

Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии - РИА Новости, 05.04.2023

Россия направила Болгарии ноту из-за осквернения памятника Красной армии

Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:52

2023-04-05T16:52

2023-04-05T17:11

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Советской армии в Софии, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посольство России в Болгарии сообщило о новом осквернении памятника Советской армии. Дипмиссия также опубликовала фотографии, на них видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано "демонтаж"."Посольством в Софии Россией направлен в МИД Болгарии документ, нота. В ней выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По её словам, "в этой же ноте подчёркнута необходимость проведения болгарскими властями тщательного расследования всех подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности и недопущения таких преступных актов впредь".

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, болгария, в мире