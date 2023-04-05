https://ria.ru/20230405/palaty-1863073963.html

Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику

Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику - РИА Новости, 05.04.2023

Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику

Торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:35

2023-04-05T08:35

2023-04-05T08:35

россия

индия

сергей катырин

экономика

торгово-промышленная палата рф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости. Торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. "Сегодня основная задача заключается в том, чтобы использовать это историческое "окно возможностей", создать все необходимые условия для реализации всего имеющегося потенциала экономических отношений России и Индии в долгосрочной перспективе. Национальные объединения предпринимателей двух стран - торгово-промышленная палата России и федерация торговых палат Индии должны внести свой весомый вклад в эту работу", - сказал он в ходе открытия работы делового форума двух стран. Катырин отметил необходимость налаживания обмена информацией между участниками рынка. "К числу первоочередных задач мы бы отнесли повышение качества информационного обмена о возможностях и условиях работы на рынках и перспективных направлениях сотрудничества, содействие в проверке благонадежности компаний, создание практических форматов взаимодействия и контактов предпринимателей между собой", - сказал он.

https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html

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индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, сергей катырин, экономика, торгово-промышленная палата рф