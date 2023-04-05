https://ria.ru/20230405/palaty-1863073963.html
Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику
Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику - РИА Новости, 05.04.2023
Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику
Торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:35
2023-04-05T08:35
2023-04-05T08:35
россия
индия
сергей катырин
экономика
торгово-промышленная палата рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости. Торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. "Сегодня основная задача заключается в том, чтобы использовать это историческое "окно возможностей", создать все необходимые условия для реализации всего имеющегося потенциала экономических отношений России и Индии в долгосрочной перспективе. Национальные объединения предпринимателей двух стран - торгово-промышленная палата России и федерация торговых палат Индии должны внести свой весомый вклад в эту работу", - сказал он в ходе открытия работы делового форума двух стран. Катырин отметил необходимость налаживания обмена информацией между участниками рынка. "К числу первоочередных задач мы бы отнесли повышение качества информационного обмена о возможностях и условиях работы на рынках и перспективных направлениях сотрудничества, содействие в проверке благонадежности компаний, создание практических форматов взаимодействия и контактов предпринимателей между собой", - сказал он.
https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, сергей катырин, экономика, торгово-промышленная палата рф
Россия, Индия, Сергей Катырин, Экономика, Торгово-промышленная палата РФ
Глава ТПП призвал торговые палаты России и Индии внести вклад в экономику
Глава ТПП: торговые палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр – РИА Новости. Торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"Сегодня основная задача заключается в том, чтобы использовать это историческое "окно возможностей", создать все необходимые условия для реализации всего имеющегося потенциала экономических отношений России и Индии в долгосрочной перспективе. Национальные объединения предпринимателей двух стран - торгово-промышленная палата России и федерация торговых палат Индии должны внести свой весомый вклад в эту работу", - сказал он в ходе открытия работы делового форума двух стран.
Катырин отметил необходимость налаживания обмена информацией между участниками рынка.
"К числу первоочередных задач мы бы отнесли повышение качества информационного обмена о возможностях и условиях работы на рынках и перспективных направлениях сотрудничества, содействие в проверке благонадежности компаний, создание практических форматов взаимодействия и контактов предпринимателей между собой", - сказал он.
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