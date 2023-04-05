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Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем
Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем - РИА Новости, 05.04.2023
Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:11
2023-04-05T22:11
2023-04-05T22:20
тайвань
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться."Идет ли речь о наших глубоких экономических связях, сильных отношениях между людьми, совместных ценностях, наше взаимодействие с народом Тайваня продолжает расширяться", - сказал Маккарти на встрече с Инвэнь.Трансляция мероприятия из Калифорнии велась в соцсетях Маккарти. Спикер заявил, что отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь сильнее, чем была когда-либо на его памяти. По его словам, дружба США и Тайваня представляет важность для всего "свободного мира".Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. В США призывают воздержаться от избыточно резкой реакции, подчеркивая, что Цай Инвэнь следует транзитом в Латинскую Америку.
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тайвань, сша, в мире, калифорния, цай инвэнь, кевин маккарти
Тайвань, США, В мире, Калифорния, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем
Спикер палаты представителей Маккарти пообещал развивать отношения с Тайванем