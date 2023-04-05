https://ria.ru/20230405/otnosheniya-1863341790.html

Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем

Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем - РИА Новости, 05.04.2023

Спикер палаты представителей США пообещал развивать отношения с Тайванем

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:11

2023-04-05T22:11

2023-04-05T22:20

тайвань

сша

в мире

калифорния

цай инвэнь

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843353724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b0b578dc846d86eb7c027509a9db95.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения с регионом продолжат развиваться."Идет ли речь о наших глубоких экономических связях, сильных отношениях между людьми, совместных ценностях, наше взаимодействие с народом Тайваня продолжает расширяться", - сказал Маккарти на встрече с Инвэнь.Трансляция мероприятия из Калифорнии велась в соцсетях Маккарти. Спикер заявил, что отношения с Тайванем "важны как никогда", а связь сильнее, чем была когда-либо на его памяти. По его словам, дружба США и Тайваня представляет важность для всего "свободного мира".Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. В США призывают воздержаться от избыточно резкой реакции, подчеркивая, что Цай Инвэнь следует транзитом в Латинскую Америку.

https://ria.ru/20230405/eskalatsiya-1863341585.html

тайвань

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, сша, в мире, калифорния, цай инвэнь, кевин маккарти