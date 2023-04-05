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Британский полковник рассказал о шести главных ошибках ВСУ - РИА Новости, 05.04.2023
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01:55 05.04.2023 (обновлено: 01:56 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/oshibki-1863056154.html
Британский полковник рассказал о шести главных ошибках ВСУ
Британский полковник рассказал о шести главных ошибках ВСУ - РИА Новости, 05.04.2023
Британский полковник рассказал о шести главных ошибках ВСУ
Вооруженные силы Украины за весь конфликт совершили и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи, пишет Welt со ссылкой на британского полковника... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:55
2023-04-05T01:56
в мире
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владимир путин
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welt
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за весь конфликт совершили и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи, пишет Welt со ссылкой на британского полковника в отставке, военного эксперта Глена Гранта.По словам обозревателя Кристофа Шильца, Грант прослужил в британской армии 37 лет, а с 2010 года находился на территории Украины в качестве помощника в делах обороны. По словам полковника, ВСУ не хватает современной военной культуры, принцип которой заключается в "важности каждой жизни". Он считает, что солдатами управляют люди, которые "еще несколько недель назад были гражданскими лицами", а в рядах армии главенствует правило "я — начальник, ты — дурак".Более того, добавил Грант, военное руководство не имеет четко выраженных зон ответственности, что часто приводит к плачевным для украинской армии последствиям. А подразделения из-за несогласованности часто "работают соседу во вред". Нередки случаи высокомерия со стороны более квалифицированных частей, которые считают войска территориальной обороны "второсортными".Говоря о подготовке бойцов ВСУ, полковник сравнивает ее с "хаотичной смесью из советской практики, натовской системы и импровизации". Это влияет на качество ведения боя, предупредил он. Медицинское обеспечение, добавил эксперт, также находится в критическом состоянии: медицинский персонал плохо обучен, а материалов, таких как жгуты или бинты, не хватает.В заключение Грант отметил высокий уровень бюрократии в украинских войсках. Приказы доходят от командования до подчиненных слишком долго, а система принятия решений слишком сложна для восприятия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
Британский полковник рассказал о шести главных ошибках ВСУ

Бывший британский полковник Грант заявил, что ВСУ совершают шесть критических ошибок

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата в Бахмуте - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за весь конфликт совершили и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи, пишет Welt со ссылкой на британского полковника в отставке, военного эксперта Глена Гранта.
«

"Многие подразделения украинской армии не приспособлены к ведению затяжного современного конфликта. <...> многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок", — заявил Грант.

По словам обозревателя Кристофа Шильца, Грант прослужил в британской армии 37 лет, а с 2010 года находился на территории Украины в качестве помощника в делах обороны.
По словам полковника, ВСУ не хватает современной военной культуры, принцип которой заключается в "важности каждой жизни". Он считает, что солдатами управляют люди, которые "еще несколько недель назад были гражданскими лицами", а в рядах армии главенствует правило "я — начальник, ты — дурак".
Более того, добавил Грант, военное руководство не имеет четко выраженных зон ответственности, что часто приводит к плачевным для украинской армии последствиям. А подразделения из-за несогласованности часто "работают соседу во вред". Нередки случаи высокомерия со стороны более квалифицированных частей, которые считают войска территориальной обороны "второсортными".
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Говоря о подготовке бойцов ВСУ, полковник сравнивает ее с "хаотичной смесью из советской практики, натовской системы и импровизации". Это влияет на качество ведения боя, предупредил он. Медицинское обеспечение, добавил эксперт, также находится в критическом состоянии: медицинский персонал плохо обучен, а материалов, таких как жгуты или бинты, не хватает.
В заключение Грант отметил высокий уровень бюрократии в украинских войсках. Приказы доходят от командования до подчиненных слишком долго, а система принятия решений слишком сложна для восприятия.
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