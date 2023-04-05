Рейтинг@Mail.ru
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:57 05.04.2023 (обновлено: 20:28 06.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ornitologiya-1863600106.html
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве - РИА Новости, 06.04.2023
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T14:57
2023-04-06T20:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
городское хозяйство москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863594932_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b59bd595597a20eccbd52c343b6312d.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Москве пройдёт Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023". Новички, знатоки и солисты в орнитологии 15 апреля могут с помощью фотоаппарата зафиксировать пернатых жителей в природно-историческом парке "Царицыно"", - говорится в сообщении. Отмечается, что соревнования пройдут в трёх номинациях: "Новички" (команда 2–5 человек), "Знатоки" (команда 2–5 человек,) и "Солисты" (индивидуально). Возраст участников 0+, но капитаном команды может быть только совершеннолетний. Задача участников Кубка – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц, начало соревнований - в 10 утра. Сообщается, что соревнования по спортивной орнитологии проходят ежегодно – весной и осенью. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. "Осенью участникам Кубка Столицы по спортивной орнитологии в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, из которых 21 занесён в Красную книгу Москвы. Среди редких краснокнижных пернатых были замечены осоед с 0 категорией редкости, болотный лунь и лысуха с 1 категорией, чеглок и лесной конёк с 2 категорией редкости. Наиболее часто встречающимися видами оказались большая синица, кряква и серая ворона", – цитируют в сообщении заместителя руководителя "Мосприроды" Веру Струкову.
https://ria.ru/20230401/populyatsii-1862869859.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863594932_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_04ed33291ce227625c1c0a8b86067bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыУчастница кубка столицы по спортивной орнитологии
Участница кубка столицы по спортивной орнитологии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве пройдёт Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023". Новички, знатоки и солисты в орнитологии 15 апреля могут с помощью фотоаппарата зафиксировать пернатых жителей в природно-историческом парке "Царицыно"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования пройдут в трёх номинациях: "Новички" (команда 2–5 человек), "Знатоки" (команда 2–5 человек,) и "Солисты" (индивидуально). Возраст участников 0+, но капитаном команды может быть только совершеннолетний. Задача участников Кубка – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц, начало соревнований - в 10 утра.
Сообщается, что соревнования по спортивной орнитологии проходят ежегодно – весной и осенью. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц.
"Осенью участникам Кубка Столицы по спортивной орнитологии в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, из которых 21 занесён в Красную книгу Москвы. Среди редких краснокнижных пернатых были замечены осоед с 0 категорией редкости, болотный лунь и лысуха с 1 категорией, чеглок и лесной конёк с 2 категорией редкости. Наиболее часто встречающимися видами оказались большая синица, кряква и серая ворона", – цитируют в сообщении заместителя руководителя "Мосприроды" Веру Струкову.
Утки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Экополитика регулирует популяции птиц в Москве: серых ворон стало меньше
1 апреля, 10:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаГородское хозяйство МосквыДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала