https://ria.ru/20230405/ornitologiya-1863600106.html
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве - РИА Новости, 06.04.2023
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в Москве
Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T14:57
2023-04-05T14:57
2023-04-06T20:28
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В Москве пройдёт Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023". Новички, знатоки и солисты в орнитологии 15 апреля могут с помощью фотоаппарата зафиксировать пернатых жителей в природно-историческом парке "Царицыно"", - говорится в сообщении. Отмечается, что соревнования пройдут в трёх номинациях: "Новички" (команда 2–5 человек), "Знатоки" (команда 2–5 человек,) и "Солисты" (индивидуально). Возраст участников 0+, но капитаном команды может быть только совершеннолетний. Задача участников Кубка – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц, начало соревнований - в 10 утра. Сообщается, что соревнования по спортивной орнитологии проходят ежегодно – весной и осенью. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. "Осенью участникам Кубка Столицы по спортивной орнитологии в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, из которых 21 занесён в Красную книгу Москвы. Среди редких краснокнижных пернатых были замечены осоед с 0 категорией редкости, болотный лунь и лысуха с 1 категорией, чеглок и лесной конёк с 2 категорией редкости. Наиболее часто встречающимися видами оказались большая синица, кряква и серая ворона", – цитируют в сообщении заместителя руководителя "Мосприроды" Веру Струкову.
https://ria.ru/20230401/populyatsii-1862869859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023" пройдет в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве 15 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве пройдёт Кубок Столицы по спортивной орнитологии "Весна-2023". Новички, знатоки и солисты в орнитологии 15 апреля могут с помощью фотоаппарата зафиксировать пернатых жителей в природно-историческом парке "Царицыно"
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования пройдут в трёх номинациях: "Новички" (команда 2–5 человек), "Знатоки" (команда 2–5 человек,) и "Солисты" (индивидуально). Возраст участников 0+, но капитаном команды может быть только совершеннолетний. Задача участников Кубка – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц, начало соревнований - в 10 утра.
Сообщается, что соревнования по спортивной орнитологии проходят ежегодно – весной и осенью. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц.
"Осенью участникам Кубка Столицы по спортивной орнитологии в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, из которых 21 занесён в Красную книгу Москвы. Среди редких краснокнижных пернатых были замечены осоед с 0 категорией редкости, болотный лунь и лысуха с 1 категорией, чеглок и лесной конёк с 2 категорией редкости. Наиболее часто встречающимися видами оказались большая синица, кряква и серая ворона", – цитируют в сообщении заместителя руководителя "Мосприроды" Веру Струкову.
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