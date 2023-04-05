https://ria.ru/20230405/organy-1863284116.html
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:35
2023-04-05T17:35
2023-04-05T17:46
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку новым регионам и призвал их наращивать эти усилия."При этом, естественно, что основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, их формирование идет в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения. Несмотря на это, они работают, работают профессионально и мужественно", - сказал Путин.Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, которые защищают людей.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863281428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
Путин: правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Он отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку новым регионам и призвал их наращивать эти усилия.
"При этом, естественно, что основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, их формирование идет в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения. Несмотря на это, они работают, работают профессионально и мужественно", - сказал Путин.
Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, которые защищают людей.
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной