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Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
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17:35 05.04.2023 (обновлено: 17:46 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/organy-1863284116.html
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах
Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:35
2023-04-05T17:46
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку новым регионам и призвал их наращивать эти усилия."При этом, естественно, что основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, их формирование идет в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения. Несмотря на это, они работают, работают профессионально и мужественно", - сказал Путин.Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, которые защищают людей.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин оценил работу правоохранительных органов в новых регионах

Путин: правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы работают профессионально и мужественно в новых регионах РФ, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Он отметил, что федеральные ведомства и их центральные аппараты оказывают необходимую поддержку новым регионам и призвал их наращивать эти усилия.
"При этом, естественно, что основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов, их формирование идет в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения. Несмотря на это, они работают, работают профессионально и мужественно", - сказал Путин.
Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, которые защищают людей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин назвал обстановку в новых регионах напряженной
Вчера, 17:28
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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