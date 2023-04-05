https://ria.ru/20230405/oon-1863272239.html
Неформальное заседание Совбеза ООН по Украине. Прямая трансляция
Неформальное заседание Совбеза ООН по Украине. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.04.2023
Неформальное заседание Совбеза ООН по Украине. Прямая трансляция
Россия созвала неформальное заседание Совета безопасности по Украине. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:18
2023-04-05T17:18
2023-04-05T17:20
россия
украина
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Россия созвала неформальное заседание Совета безопасности по Украине.
россия
украина
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7 495 645-6601
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LIVE: Заседание СБ ООН по Украине с участием Марии Львовой-Беловой
LIVE: Заседание СБ ООН по Украине с участием Марии Львовой-Беловой
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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россия, украина, оон, видео
Россия, Украина, ООН
Неформальное заседание Совбеза ООН по Украине. Прямая трансляция
Россия созвала неформальное заседание Совета безопасности по Украине.
2023-04-05T17:18
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PT151M12S
Россия созвала неформальное заседание Совета безопасности по Украине.