https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html
Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин
Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин
Профильные ведомства и коммерческие структуры России и Омана нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, заявил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:37
2023-04-05T15:37
2023-04-05T15:48
россия
оман
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Профильные ведомства и коммерческие структуры России и Омана нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Отношения России и Омана поступательно развиваются. В ходе недавнего телефонного разговора с султаном Аль Саидом подробно обсудили актуальные вопросы российско-оманского планового взаимодействия. Профильные российские ведомства и коммерческие структуры нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей", - сказал Путин на церемонии в среду.
https://ria.ru/20230405/protivostoyanie-1863238128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, владимир путин, в мире
Россия, Оман, Владимир Путин, В мире
Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин
Путин заявил, что Россия и Оман нацелены на активизацию инвестиционных связей