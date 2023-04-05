https://ria.ru/20230405/oman-1863234383.html

Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин

Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Россия и Оман нацелены на активизацию связей, заявил Путин

Профильные ведомства и коммерческие структуры России и Омана нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, заявил... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:37

2023-04-05T15:37

2023-04-05T15:48

россия

оман

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Профильные ведомства и коммерческие структуры России и Омана нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принимает верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии."Отношения России и Омана поступательно развиваются. В ходе недавнего телефонного разговора с султаном Аль Саидом подробно обсудили актуальные вопросы российско-оманского планового взаимодействия. Профильные российские ведомства и коммерческие структуры нацелены на активизацию работы по расширению двусторонних торгово-инвестиционных связей", - сказал Путин на церемонии в среду.

https://ria.ru/20230405/protivostoyanie-1863238128.html

россия

оман

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оман, владимир путин, в мире