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Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 05.04.2023
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:57
2023-04-05T15:57
2023-04-05T15:57
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Ранее в марте президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Жители города рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ.Жители новых регионов смогут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, мфц (многофункциональный центр), спецоперация, сво, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, МФЦ (многофункциональный центр), Спецоперация, СВО, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика