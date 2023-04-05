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Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ

Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 05.04.2023

Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ

Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:57

2023-04-05T15:57

2023-04-05T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

мфц (многофункциональный центр)

спецоперация

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Ранее в марте президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Жители города рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ.Жители новых регионов смогут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.

https://realty.ria.ru/20230117/sertifikat-1845521493.html

московская область (подмосковье)

балашиха

донецкая народная республика

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха, мфц (многофункциональный центр), спецоперация, сво, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика