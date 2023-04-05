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Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:57 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ofisy-1863244022.html
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 05.04.2023
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:57
2023-04-05T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
мфц (многофункциональный центр)
спецоперация
сво
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Ранее в марте президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Жители города рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ.Жители новых регионов смогут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.
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московская область (подмосковье)
балашиха
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московская область (подмосковье), балашиха, мфц (многофункциональный центр), спецоперация, сво, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, МФЦ (многофункциональный центр), Спецоперация, СВО, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика

Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВласти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска отправлены Донецкой Народной Республике для предоставления госуслуг, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Ранее в марте президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Жители города рассказывали президенту о сложностях в оформлении гражданства и паспортов РФ.
«
"Мобильные офисы делают госуслуги более доступными в отдаленных населенных пунктах Подмосковья. Они приезжают практически домой. Теперь четыре передвижных МФЦ будут помогать жителям из новых регионов нашей страны оформлять и получать самые важные документы", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Жители новых регионов смогут обратиться в МФЦ за получением около 30 социально значимых государственных услуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаМФЦ (многофункциональный центр)СпецоперацияСВОДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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