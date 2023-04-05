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Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах
Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей в новых регионах России, разоблачать ложь и подтасовку фактов... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:33
2023-04-05T17:33
2023-04-05T17:52
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей в новых регионах России, разоблачать ложь и подтасовку фактов для дестабилизации обстановки."И, конечно, следует жестко пресекать пропагандистскую информационную агрессию неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.По его словам, необходимо также повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий в новых регионах.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853378448.html
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владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
Путин потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах
Путин потребовал жестко пресечь пропаганду неонацистов и их покровителей в новых регионах