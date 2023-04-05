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США получили мощный удар под дых, пишет Global Times - РИА Новости, 05.04.2023
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17:16 05.04.2023 (обновлено: 17:38 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/neft-1863276320.html
США получили мощный удар под дых, пишет Global Times
США получили мощный удар под дых, пишет Global Times - РИА Новости, 05.04.2023
США получили мощный удар под дых, пишет Global Times
Решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти стало "ударом под дых" для авторитета США, пишет издание Global Times. "Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:16
2023-04-05T17:38
в мире
сша
китай
опек
вашингтон (штат)
цены на нефть
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти стало "ударом под дых" для авторитета США, пишет издание Global Times. "Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в нефтяной сфере грабительская политика США вызывает всеобщее осуждение. "В качестве примера можно привести вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Он считает, что США для достижения своих целей готовы использовать шантаж, разжигание кризисов и конфликты."Все это направлено на то, чтобы удержать мировой рынок нефти в собственных руках и использовать его в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, а не для продвижения глобального общественного блага", — резюмировалось в материале. На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230403/neft-1862705624.html
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в мире, сша, китай, опек, вашингтон (штат), цены на нефть
В мире, США, Китай, ОПЕК, Вашингтон (штат), Цены на нефть
США получили мощный удар под дых, пишет Global Times

GT: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало ударом по американской гегемонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти стало "ударом под дых" для авторитета США, пишет издание Global Times.

"Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в нефтяной сфере грабительская политика США вызывает всеобщее осуждение.

"В качестве примера можно привести вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Он считает, что США для достижения своих целей готовы использовать шантаж, разжигание кризисов и конфликты.
"Все это направлено на то, чтобы удержать мировой рынок нефти в собственных руках и использовать его в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, а не для продвижения глобального общественного блага", — резюмировалось в материале.

На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).
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В миреСШАКитайОПЕКВашингтон (штат)Цены на нефть
 
 
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