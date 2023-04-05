США получили мощный удар под дых, пишет Global Times
GT: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало ударом по американской гегемонии
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти стало "ударом под дых" для авторитета США, пишет издание Global Times.
"Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках", — говорится в публикации.
"Объявленное ОПЕК+ неожиданное сокращение также продемонстрировало ослабление способности Вашингтона манипулировать важными политическими решениями других государств, несмотря на мощные геополитические инструменты в его руках", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в нефтяной сфере грабительская политика США вызывает всеобщее осуждение.
"В качестве примера можно привести вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.
Он считает, что США для достижения своих целей готовы использовать шантаж, разжигание кризисов и конфликты.
"В качестве примера можно привести вытеснение российского черного золота с европейского рынка поставок, направленное на освобождение места для собственных энергоресурсов", — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.
Он считает, что США для достижения своих целей готовы использовать шантаж, разжигание кризисов и конфликты.
"Все это направлено на то, чтобы удержать мировой рынок нефти в собственных руках и использовать его в качестве инструмента ведения геополитической борьбы, а не для продвижения глобального общественного блага", — резюмировалось в материале.
На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).
На этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).
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