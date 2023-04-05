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Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 05.04.2023
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Культура
 
12:23 05.04.2023 (обновлено: 12:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/nazarov-1863154299.html
Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 05.04.2023
Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:23
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культура
происшествия
россия
москва
дмитрий назаров (актер)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. “Назарову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства. Санкция первой части статьи 20.3.3. КоАП предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, то есть артисту назначено максимально возможное наказание. Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
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происшествия, россия, москва, дмитрий назаров (актер), вооруженные силы рф
Культура, Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Назаров (актер), Вооруженные силы РФ
Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Суд в Москве оштрафовал народного артиста Дмитрия Назарова за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Дмитрий Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
“Назарову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства.
Санкция первой части статьи 20.3.3. КоАП предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, то есть артисту назначено максимально возможное наказание.
Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
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