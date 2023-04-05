https://ria.ru/20230405/nazarov-1863154299.html

Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 05.04.2023

Актера Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:23

2023-04-05T12:23

2023-04-05T12:36

культура

происшествия

россия

москва

дмитрий назаров (актер)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. “Назарову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей”, - рассказал собеседник агентства. Санкция первой части статьи 20.3.3. КоАП предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, то есть артисту назначено максимально возможное наказание. Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, дмитрий назаров (актер), вооруженные силы рф