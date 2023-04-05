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Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90% - РИА Новости, 06.04.2023

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%

Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-05T16:56

2023-04-05T16:56

2023-04-06T20:47

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 90%. Сейчас специалисты ГУП "Мосводосток" спускают суда на воду для пуско-наладочных работ и общей оценки готовности флота к речной навигации", - говорится в сообщении. Отмечается, что при помощи автокрана специалисты аккуратно снимают суда с ремонтных платформ и спускают на воду, уже в акватории выполняются пуск двигателей и наладочные работы. Все процедуры завершатся к старту речной навигации. "Готовить коммунальный флот к новому сезону ежегодно начинаем еще осенью, сразу после завершения навигационного периода. Суда тщательно обследуются и при необходимости ремонтируются", - говорится в публикации.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы