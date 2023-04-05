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Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90% - РИА Новости, 06.04.2023
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16:56 05.04.2023 (обновлено: 20:47 06.04.2023)
https://ria.ru/20230405/navigatsiya-1863603235.html
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90% - РИА Новости, 06.04.2023
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%
Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T16:56
2023-04-06T20:47
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мосводосток
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 90%. Сейчас специалисты ГУП "Мосводосток" спускают суда на воду для пуско-наладочных работ и общей оценки готовности флота к речной навигации", - говорится в сообщении. Отмечается, что при помощи автокрана специалисты аккуратно снимают суда с ремонтных платформ и спускают на воду, уже в акватории выполняются пуск двигателей и наладочные работы. Все процедуры завершатся к старту речной навигации. "Готовить коммунальный флот к новому сезону ежегодно начинаем еще осенью, сразу после завершения навигационного периода. Суда тщательно обследуются и при необходимости ремонтируются", - говорится в публикации.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПодготовка коммунального флота Москвы к сезону речной технической навигации
Подготовка коммунального флота Москвы к сезону речной технической навигации - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Подготовка коммунального флота Москвы к сезону речной технической навигации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Коммунальный флот готов к старту навигации на 90%. Сейчас специалисты ГУП "Мосводосток" спускают суда на воду для пуско-наладочных работ и общей оценки готовности флота к речной навигации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи автокрана специалисты аккуратно снимают суда с ремонтных платформ и спускают на воду, уже в акватории выполняются пуск двигателей и наладочные работы. Все процедуры завершатся к старту речной навигации.
"Готовить коммунальный флот к новому сезону ежегодно начинаем еще осенью, сразу после завершения навигационного периода. Суда тщательно обследуются и при необходимости ремонтируются", - говорится в публикации.
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