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Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90% - РИА Новости, 06.04.2023
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 90%
Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T16:56
2023-04-05T16:56
2023-04-06T20:47
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 90%. Сейчас специалисты ГУП "Мосводосток" спускают суда на воду для пуско-наладочных работ и общей оценки готовности флота к речной навигации", - говорится в сообщении. Отмечается, что при помощи автокрана специалисты аккуратно снимают суда с ремонтных платформ и спускают на воду, уже в акватории выполняются пуск двигателей и наладочные работы. Все процедуры завершатся к старту речной навигации. "Готовить коммунальный флот к новому сезону ежегодно начинаем еще осенью, сразу после завершения навигационного периода. Суда тщательно обследуются и при необходимости ремонтируются", - говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Столичный коммунальный флот готов к открытию навигации на 90%, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Коммунальный флот готов к старту навигации на 90%. Сейчас специалисты ГУП "Мосводосток
" спускают суда на воду для пуско-наладочных работ и общей оценки готовности флота к речной навигации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи автокрана специалисты аккуратно снимают суда с ремонтных платформ и спускают на воду, уже в акватории выполняются пуск двигателей и наладочные работы. Все процедуры завершатся к старту речной навигации.
"Готовить коммунальный флот к новому сезону ежегодно начинаем еще осенью, сразу после завершения навигационного периода. Суда тщательно обследуются и при необходимости ремонтируются", - говорится в публикации.
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